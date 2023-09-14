30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor

Ziya İpek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’la birlikte düzenlediği basın toplantısında festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet’in 100. yılında Altın Koza’nın otuzuncusunu gerçekleştirmenin büyük gurur olduğunu dile getiren Karalar, Altın Koza Film Festivali’nin Türkiye’nin Oscar’ı olduğunu söyledi. Adanalının sanat sevdalısı ve sanata düşkün olduğunu ayrıca bu toprakların yönetmen, sanatçı, tiyatrocu ve yazar veren illerin başında geldiğini dile getiren Karalar, bu yıl 20 milyon lira bütçe ile festival gerçekleştirileceğini bildirdi. 7 gün sürecek ve 24 Eylül Pazar günü sona erecek festival, hafta boyunca uzun metrajlı film gösterimleri, yazlık sinema film gösterimleri, ilçelerde gezici sinema, çocuklar için sinema gösterimleri ile sürecek.