33. Akbank Caz Festivali İstanbul'u müzikle buluşturuyor

Akbank Caz Festivali, cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programı ile bu sonbaharda 33. kez cazseverlerle buluşuyor. Bu yıl 23 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 33. Akbank Caz Festivali’nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden, fusion müziğin yaklaşık 50 yılını şekillendiren Al Di Meola, caz sahnesinin en saygın trompetçilerinden biri olarak anılan Terence Blanchard feat. the E-Collective with Turtle Island Quartet,iki virtüöz duonun bir araya gelip bir quartet formunu aldığı, heyecan verici Sissoko/Segal/Parisien/Peirani ‘Les Egarés” gibi isimler sahne almaya başladılar.

Carole King, Radiohead, Sting, Björk, Pink Floyd, Bee Gees ve daha nice efsanevi isimden gözde parçaların Türkiye caz sahnesinden kadın müzisyenler ve kadın şarkıcıların yorumuyla sunulacağı Ladies and New Standardsprojesi festivalin özel bölümlerinden biri.

Çocuk cazseverleri de ağırlıyor

Katılımcıların içlerindeki ve etraflarındaki sesleri ve hareketleri keşfetmeleri, kendi bestelerini yapmaları ve bir orkestra kurmak için harekete geçmeleri için teşvik eden Çılgın Çocuk Orkestrası,7-12 yaşları arasındaki misafirlerini ağırlıyor.

Yıllar içinde genişleyen müzikal yelpazesiyle, programında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerine de yer veren Akbank Caz Festivali; sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki ile şehrin farklı noktalarında karşılayacak. Festival; 150’ye yakın müzisyenle bu yıl 9’u yeni olmak üzere 23 ayrı mekânda, 33 konser, söyleşiler, atölyeler ve özel etkinlikleriyle gerçekleşecek.

“Türkiye’nin en köklü caz festivali”

Akbank’ın 75’inci kuruluş yıl dönümüne denk gelen 33. Akbank Caz Festivali’nin bu yıl çok daha büyük bir önem taşıdığını belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil “Geleceğin Türkiye’sini yaratmayı bankacılığın ötesinde bir sorumluluk olarak görüyoruz. 75. yılımızı kutladığımız bu önemli senede de geriye dönüp baktığımızda, Akbank adının kültürle, sanatla ve Türkiye’nin en köklü caz festivaliyle anılmasından dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi festivalleri arasında yer alan Akbank Caz Festivali farklı kültürlerden ve yaştan müzisyenleri destekleyerek evrensel bir mirasa sahip çıkıyor ve ülkemize önemli bir zenginlik katıyor. Bu değeri, tüm sanatseverlerle birlikte daha nice yıllar yaşatacağız” dedi.