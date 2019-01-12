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5 kırmızı araba peş peşe gelirse

Kırmızı arabalar trafikte böyle sıralanırsa Christopher Boone'un “Süper İyi Günler”inden biri başlıyor demektir! Önce romanıyla, ardından oyunuyla hayran sayısını artıran Christopher, bu sezon Tiyatrokare'ye konuk...

5 kırmızı araba peş peşe gelirse
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