57. Bursa Festivali’nde ‘Ayo’ rüzgarı esti

18 Temmuz 2018

BURSA - Folk-rock ve soul tarzını Afrika kökleriyle buluşturan Ayo, eserleriyle Bursa halkına müzik ziyafeti verdi. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 57. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alan Ayo, gerek seslendirdiği eserlerle gerekse sahne şovlarıyla sevenlerine muhteşem bir festival akşamı yaşattı.

Ayo, konser öncesi de basın mensupları ile buluştu. Böylesine köklü bir müzik festivalinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Nijerya asıllı sanatçı, Bursa'nın önemli bir tarih ve kültüre sahip olduğunu söyledi. Hakkında ‘yeni dünya yıldızı’ gibi sözler söylendiğinin hatırlatılması üzerine “Ben müziğimi icra ediyorum. Bana göre yıldız, insanların hayatlarına dokunan ve hayatlarını kurtaran insanlardır. Kendimi asla bir dünya yıldızı olarak görmedim” dedi. Bir gazetecinin, “Gelecekte yazar olmak ister misiniz?” sorusuna, “Bu benim aslında çok yapmak istediğim bir şey. Yıllar önce birisi gelip, 'Hayatın çok değişik. Bunu sen anlat, biz yazalım' şeklinde teklifte bulundu. Ancak hazır olmadığımı söyledim. Ama ilerde böyle bir düşüncem var” cevabını verdi. Şarkıcılığın ve söz yazarlığının yanı sıra sinemada da boy gösterdiği hatırlatılması üzerine ise Ayo, “Oynadığım filmde beni hiç kimse Ayo olarak tanımadı, benim kim olduğumu bilemedi. Sadece oynadığım karakteri canlandıran biri olarak gördüler. Benim için en büyük övgü buydu” şeklinde konuştu.