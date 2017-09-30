Adana Film Festivali'nde en iyi film 'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'

30 Eylül 2017

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"ne yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" filmi layık görüldü.

Yarışmalarda ödül alan isimler, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Ayşe Arman ve Meltem Cumbul'un sunuculuğunu yaptığı gecede açıklandı.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalde sanatı ön plana çıkardıklarını ve etkinliği sanat diliyle yürüttüklerini söyledi.

Sanata hizmet, sanatçıya hürmet ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Sözlü, “Cumhuriyetin kurucusunun da istediği gibi sanatın ve sanatçının hak ettiği yere gelmesi için çalıştık.” dedi.

Festivalde ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Onur Ünlü)

Yılmaz Güney Ödülü: Daha (Onur Saylak)

Adana İzleyici Ödülü: Daha (Onur Saylak)

En İyi Yönetmen Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Senaryo Ödülü: Pelin Esmer-Barış Bıçakçı (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Naz Erayda (Buğday)

En İyi Kurgu Ödülü: Ayris Alptekin (Kar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Halil Babür (Kar)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Daha (Onur Saylak)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

Jüri Özel Ödülü: Körfez (Emre Yeksan)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Loveless (Andrey Zvyagintsev)

Jüri Özel Ödülü: A Gentle Creature (Sergei Loznitsa)

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film Ödülü: Bıraktığın Yerden (Volkan Güney Eker)

En İyi Canlandırma Film Ödülü: Kötü Kız (Ayçe Kartal)

En İyi Deneysel Film Ödülü: İrony (Radheya Jegatheva)

En İyi Kurmaca Film Ödülü: İt's Just A Gun (Brian Robau)

Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film: 683 (Canberk Şimşek)

En İyi Canlandırma Film: Eat, Pray, Bird (Huang Ji, Derrick Fun, Jeremy Teo)

En İyi Deneysel Film: Tablo (Mert İnan)

En İyi Kurmaca Film: 3.5 Lira (Hasan Ali Kılıçgün)

Adana Kısa Film Maratonu Yarışması Ödülleri

Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Suda Zaman Yok (Ali Aktemur)

Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Kebapçı Mehmet (Nevzat Hız)

Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Beni Yılmaz Güney'e Benzetiyorlar Biraz (Engin Yıldırım)

Kaynak: AA