Afşar Timuçin hayatını kaybetti (Afşar Timuçin kimdir)

Edebiyatın muhtelif türlerinde eserler veren, sayısız tercüme yapan şair, yazar, çevirmen Afşar Timuçin, yaşamını yitirdi.

Şair Ataol Behramoğlu, Afşar Timuçin'in ardından X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda ''Afşar Timuçin’i yitirmişiz. Şair, düşünür, her şeyden önce iyi insan. Yumuşacık sesi gibi iyi yürekli. Başka bir dünya var mıdır bilemem. Varsa eğer orada buradakinden daha çoğuz'' ifadelerini kullandı.

Edebiyatın her alanında izleri var

Eserleriyle birçok ödüle layık görülen Afşar Timuçin 'Ayrılıkta Söylenmiş Bir Aşk Türküsü' şiiriyle 1970 TRT Başarı Ödülü'nü, Nâzım Hikmet'in Şiiri'yle 1979 TDK Eleştiri Ödülü'nü; 1997 Truva Ödülleri Şiir Ödülü'nü kazandı. Timuçin 2015'te PEN Şiir Ödülü'ne değer görüldü. PEN Yönetim Kurulu ödül açıklamasında Timuçin için şu ifadeleri kullanmıştı:

* Estetikten düşünce tarihine, felsefeden şiire, romandan eleştiriye sayısız kitap yazdı, sayısız çeviri yaptı, 'Felsefe Dergisi'ni yayımladı, burada pek çok yazar ve şairin ilk ürünlerini yayımlayarak yetişmelerine önayak oldu.

* Türk şiirinin hem yolundan, hem sözünden ve hem de şiirinden dönmeyen bağımsız şairlerinden biri olarak usulca söylediği şiirlerle 'Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz' demeyi sürdürüyor.”

Afşar Timuçin kimdir?

Afşar Timuçin Manisa Akhisar'da 1939'da doğdu. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladı. 1967 yılında, eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti. 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'te İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

1968–1970 yılları arasında Fransızca okutmanlığı yaptı. 1974-2002 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite'sinde Felsefe, Estetik, Halk Bilim, Sanat Tarihi, Halk Edebiyatı dersleri verdi. 1981 yılında doçent, 1992 yılında profesör oldu. Bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında emekli oldu.

1960 kuşağı şairlerinden Afşar Timuçin'in şiirleri Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar, Varlık dergilerinde yayımlandı.

Şiirleri bestelendi, dilden dile dolaştı

Afşar Timuçin'in bazı şiirleri Ezginin Günlüğü tarafından bestelenmişti. Timuçin'in bestelenen bazı şiirleri şöyle:

* Ayrılıkta Söylenmiş Bir Yaz Türküsü

* Bir Masalda Türkü

* Akşam Şarkıları

* Çocuğun Kurgusu

Afşart Timuçin'in Ayrlıkta Söylenmiş Bir Yaz Türküsü şiirinden...

(…)

Gitme hep burada kal

Benimle kal bu kıyıda

Her yanına dokundum bakışının

Her yerini tanıdım göklerinin

Gün boyu sende uçtum

Dinlendim dallarında

Atlılar gibi yoruldum yanında

Uyudum

(…)

ESERLERİ

Descartes (Descartes'çi bilgi kuramının temellendirilişi), doktora tezi (1972)

Aristoteles Felsefesi (1976)

Nazım Hikmet'in Şiiri (1978)

Descartes Felsefesine Giriş (1980)

Niçin Yapısalcılık Değil (1984)

Niçin Varoluşçuluk Değil (1985)

Estetik (1987)

Düşünce Tarihi I/ Gerçekçi Düşüncenin Kaynakları (1994)

Düşünce Tarihi II/ Gerçekçi Düşüncenin Gelişimi (1994)

Düşünce Tarihi III/ Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü (1994)

Felsefe Sözlüğü (1978, Genişletilmiş Naskı 2000)

Sevmek Ne Güzel Şeydir (1991)

Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Sanat (1992)

Felsefe Bir Sevinçtir (1995)

Özgür Prometheus (1997)

Aşkın Diyalektiği (2002)

Ölesiye Sevmek (2003)

Yeni Şiirimizin Kısa Romanı (2003)

Felsefeye Giriş (2003)

Demokrasi Bilinci (2004)

İçimizdeki Deprem (2005)

Estetik Bakış (2005)

Erken Ölümler (2005

Felsefeye Giriş 2003

Nerede İnsan Varsa Orada Umut Vardır

Gençler İçin Felsefe Tarihi (2011)

Şiir kitapları

Çöl (1968)

Destanlar (1969)

Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz (1974)

Savaşçı Türküleri (1980)

Boş Beşik (1981)

Ey Benim Güzel Sevdalım (1984)

Bu Sevda Böyle Gider (1992)

Arınmalar (1993)

Akşam Türküleri (1996)

Bulutlar Deniz Kokar (2002)

Romanları

Yarına Başlamak (1975)

Gece Gelen Eski Dost (1980)

Kıyılar Durunca (1983)

Öykü kitapları

Denizli Pencere (1981)

Neden Bazı Akşamlar (1985)

Aşk Olsun Kırlangıçlar (1996)

Çevirileri

Vietnam Şiiri (A. Kadir'le) (1973)

Filistin Şiiri (A. Kadir'le) (1974)

Portekiz Sömürgeleri Şiiri (A. Kadir'le) (1975)

Diyalektik (Paul Foulquié'den) (1975)

Sosyoloji Tarihi (Gaston Bouthoul'den) (1975)

Tek Boyutlu İnsan (Herbert Marcuse'den, T. Tunçdoğan'la) (1975)

Aşk (Pierre Burney'den) (1976)

Acı (André de Richaud'dan) (1976)

Sisler Rıhtımı (Pierre Mac Orlan'dan) (1976)

Diyalektik Araştırmalar (Lusien Goldmann'dan, M. Sert'le) (1976)

İnsan Bilimleri ve Felsefe (Lusien Goldmann'dan, F. Aynuksa ile) (1977)

Keşişin Köpeği (Dino Buzzati'den) (1981)

Kant Felsefesine Giriş (Lusien Goldmann'dan) (1983)

Eskiçağ Maddecileri (Paul Nizan'dan) (1998)

Yöntem Üzerine Konuşma (René Descartes'dan Yüksel Timuçin'le) (1998)

Metafizik Üzerine Konuşma (Leibniz'den) (1999)

Yabancı dilde yayınları (şiir, öykü ve roman)

Revista Atlantica n°19. sayı 1999

Aujourd'ui POEMES n°16. sayı, 2000

Encontros de Talabriga-Rosa Alice Branco 5 şiir 2001

Liberté 255. sayı, Şubat 2002 (Montréal/Kanada Edebiyat Dergisi)

Rusça yayınlanan kitapları

Gece Gelen Eski Dost (1989)

Türk Şiir Antolojisi (1989)

Ödülleri

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 1970 Sanat Ödülleri

Türk Dil Kurumu Eleştiri Ödülü

1997 Truva kültür ve sanat ödülleri

2003 Kocaeli gazetesi yılın eğitimcisi ödülü

2004 Homeros emek ödülü

2015 PEN Türkiye Şiir Ödülü