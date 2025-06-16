Aile Saadeti'nin Gönül'ü Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve nereli? Filmleri ve dizileri

atv'de yepyeni bir dizi ekrana geliyor. Hüzünlü bir komedi dizisi olan Aile Saadeti ilk bölümü ile izleyici ile buluşuyor. Dizinin kadrosunda genç oyuncu Buse Meral de yer alıyor. Oyuncu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Aile Saadeti'nin Gönül'ü Buse Meral kimdir" şeklinde...

Buse Meral kimdir?

25 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul’da doğan Buse Meral, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında adım atan Meral, ilk olarak Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte rol aldığı aile komedisi Egenin Hamsisi dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Ardından Bizim Hikaye ve Tek Yürek dizilerinde rol aldıktan sonra, tarihi dönem yapımı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Mahmelek karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı performansıyla beğeni toplayan oyuncu, Burak Tozkoparan ile birlikte rol aldığı Destan dizisinde Sırma karakterine hayat verdi.

Meral, daha sonra Baba dizisinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş ile birlikte kamera karşısına geçti. Son dönemde ise Vermem Seni Ellere (2023), Aşka Düşman (2024) ve Gaddar (2024) gibi projelerde yer aldı.

Buse Meral, en son Erman Bostan’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserinden uyarlanan Cadı adlı filmde başrol Fikriye karakteriyle sinemaseverlerle buluştu. Güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Meral, kariyerini başarıyla sürdürüyor.