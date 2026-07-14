Akasya, yıldızların altında sinema keyfini yeniden yaşatıyor

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İstanbul’un en sevilen yaz geleneklerinden biri haline gelen Akasya Açık Hava Sineması, bu yıl da Togg iş birliği ile birbirinden özel filmlerden oluşan zengin programıyla sinemaseverleri ağırlayacak. Aksiyon filmlerinden romantik komedilere, animasyonlardan dram yapımlarına uzanan seçki; ailecek keyifle izlenebilecek yapımları ve farklı dönemlerin unutulmaz filmlerini aynı perdede buluşturacak.

Retro Lunapark’ın nostaljik atmosferinde gerçekleşecek ücretsiz film gösterimleri, yaz akşamlarına sinema keyfi, açık hava deneyimi ve birlikte vakit geçirmenin sıcaklığını katacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden program, yaz boyunca Akasya’da unutulmaz anılar biriktirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Detaylar için Akasya web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik programı

18 Temmuz 2026 Cumartesi: The Batman

22 Temmuz 2026 Çarşamba: Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz

25 Temmuz 2026 Cumartesi: Zootropolis 2

29 Temmuz 2026 Çarşamba: The Grand Budapest Hotel

1 Ağustos 2026 Cumartesi: La La Land

5 Ağustos 2026 Çarşamba: Çatıda Biri Var

8 Ağustos 2026 Cumartesi: Ayı Paddington: Ormanda Macera

12 Ağustos 2026 Çarşamba: Everything Everywhere All at Once

15 Ağustos 2026 Cumartesi: Inside Out 2

19 Ağustos 2026 Çarşamba: Top Gun: Maverick

22 Ağustos 2026 Cumartesi: Le Mans '66 (Ford v Ferrari)

26 Ağustos 2026 Çarşamba: Bursa Bülbülü

29 Ağustos 2026 Cumartesi: Son Akşam Yemeği

2 Eylül 2026 Çarşamba: Aşkın (500) Günü

5 Eylül 2026 Cumartesi: Adile Naşit

9 Eylül 2026 Çarşamba: Frozen II

12 Eylül 2026 Cumartesi: Kardeş Takımı 3