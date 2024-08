Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti (Alain Delon kimdir?)

Kariyeri boyunca ardı ardına başyapıtlar üreten Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti. Aktörün çocuklarının yaptığı açıklamaya göre Delon 18 Ağustos Pazar günü 88 yaşında öldü. Aile basın açıklamasında "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının miras kavgası gündem olmuştu

Son yıllarda sağlığı kötüleşen Alain Delon'un üç çocuğunun miras kavgası gündem olmuştu.



Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia etmişti. Anouchka ise kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini söylemişti.



Oyunucunun çocukları birbirlerine karşı, hakaret, suçlama ve gizli kaydın basına yansıdığı bir yasal mücadele yürütüyor.



Delon'un kamuoyu önünde aktör olarak son görünmesi ise 2019 yılındaki Cannes Film Festivali'nde olmuştu. Oyuncuya burada Fahri Altın Palimiye'ye layık görülmüştü.

Alain Delon kimdir?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekranlara getiren Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı.

Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı.

Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirdi.

Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakaladı.

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.

General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışladı. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazdı.

Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu olan Delon, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile birlikte yaşıyordu.