Amadeus Anadolu Turnesine Ankara’dan başlıyor

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan AMADEUS, Anadolu turnesine Ankara ile başlıyor.

Amadeus, 16-17 Ağustos tarihlerinde Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde iki gece seyirci ile buluştuktan sonra eylül ve ekim aylarında sırasıyla Bursa, Antalya ve İzmir’de sahne alacak. Salieri karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı oyunda, Costanze karakterinde Ankara ve Bursa’da Özlem Öçalmaz, Antalya ve İzmir’de Dilan Çiçek Deniz yer alacak.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımı ile tiyatroseverlerle buluşan Amadeus, 10 Ekim’de 5’inci sezona İstanbul Zorlu PSM’de merhaba diyecek.

“AMADEUS” OYUN - ANADOLU TURNESİ PROGRAMI:

16 Ağustos 2023, Çarşamba / Oran Açıkhava Sahnesi, Ankara / 21.00

17 Ağustos 2023, Perşembe / Oran Açıkhava Sahnesi, Ankara / 21.00

7 Eylül 2023, Perşembe / Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, Bursa / 21.00

24 Eylül 2023, Pazar / Antalya Açıkhava, Antalya / 21.00

25 Eylül 2023, Pazartesi / Antalya Açıkhava, Antalya / 21.00

7 Ekim 2023, Cumartesi / Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu, İzmir / 21.00

8 Ekim 2023, Pazar / Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu, İzmir / 21.00