Arif V 216 ilk üç günde 1 milyon seyirciyi aştı

08 Ocak 2018

Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Arif V 216, vizyondaki ilk üç gününde 1.331.691 seyirci tarafından izlenerek tüm zamanlar Ocak ayı açılış rekorunun yeni sahibi oldu.

Filmde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal ve Türk sinemasının efsane ismi Ediz Hun’un da aralarında olduğu birçok ünlü rol alıyor.

Box Office Türkiye'nin rakamlarına göre en iyi hafta sonu açılışı ise 1.646.846 seyirci ile Recep İvedik 5'e ait.