Arkas Line ile 11 günlük yolculuk belgeselleştirildi

Çocukluk ve gençlik yıllarında Arkas Spor Kulübü sporcusu olarak sörf dalında üç kez dünya şampiyonu olan Enes Yılmazer’in yolu “Journey Never Ends” belgesel filmi ile Arkas’la yeniden kesişti.

"Journey Never Ends" belgeselinde odak, yalnızca konteyner taşımacılığı süreçlerine değil, bu operasyonları yürüten insanların iç dünyasına da yöneldi. Belgesel boyunca izleyici, denizciliğin fiziksel değil, duygusal yönüyle de karşılaşıyor. Her bir detay, işin sadece teknik değil, insani boyutunun da altını çiziyor.

Belgeselin Türkiye prömiyeri İzmir’de gerçekleşti

"Journey Never Ends" belgeselinin Türkiye prömiyeri, 24 Haziran’da İzmir’deki Arkas Mattheys Köşkü’nde düzenlendi. Arkas Holding ve Arkas Line’nın üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş ve siyaset dünyasından birçok önemli isim bir araya geldi.

Gösterim öncesinde, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arkas Holding CIO’su ve Arkas Spor Kulübü Yelken Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mert Oruz ve belgeselin yaratıcısı Enes Yılmazer’in katılımıyla bir sohbet düzenlendi.

20 yıllık bağ

Bernard Arkas, konuşmasında Arkas ile Yılmazer’in uzun yıllardır süren bağına değindi. Yılmazer’Ie genç ve azimli bir sörf sporcusu olduğu yıllardan bu yana tanıştığını belirten Bernard Arkas, “Gençlik yıllarımda Çeşme’de her yaz sörf yapardım. Sörf benim için sosyalleşme alanıydı. Yaşım ilerledikçe başka sorumluluklar devreye girdi. Türkiye’den uluslararası arenaya genç bir sporcuyu taşımak benim için de bir hayali gerçekleştirmek oldu.

Sporculuk döneminden uzun yıllar sonra bir gün beni aradılar ve Enes’in projesinden bahsettiler, 20 sene önce destek verdiğimiz bir insanın bunca yıl sonra çıkıp, bizimle olan gönül bağını göstermek istemesi çok nadirdir. Benim mesleğimle ilgili bu kadar zor bir projeye girişmesinden ve sonucun bu denli başarılı olmasından gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu gemiler dünyayı döndürüyor"

Enes Yılmazer ise “Arkas ailesinin benim üzerimde çok emeği var, hatta ailemden sonra en büyük desteği Arkas’tan gördüm. Arkas’ın maddi manevi desteğiyle hayallerimi gerçekleştirdim. 12 yıllık spor hayatım boyunca Arkas hep yanımda oldu” sözlerine yer verdi.

Arkas ile yollarının bu kez bir sporcu olarak değil, bir içerik üreticisi olarak kesiştiğini belirten Yılmazer, 11 günlük kesintisiz bir gemi yolculuğunun ve 2800 saatlik bir yapım sürecinin ardından belgeselin tamamlandığını belirterek, “Bu gemileri aslında her gün görüyoruz ama haklarında fazla bilgimiz yok. Her gün kullandığımız, hayatımızın içinde olan tüm ürünler binbir zorluk ve emekle bu gemilerle taşınıyor.

Bu sürecin arka planındaki operasyonu gördükten sonra ben sahip olduklarım için bir kez daha minnettar oldum.” diyen Yılmazer, "Bu bir gemi değil, bir ekosistem. Kendi yemeğini yapan, kendi suyunu üreten, birçok ihtiyacını kendi karşılayan bu gemi, bir mucize. Sürekli hareket eden dev bir makinede yaşıyorsunuz. 222 metrelik bir gemi, üzerinde muazzam bir yükle okyanusu aşıyor ve bunu sadece 22 kişilik bir ekiple yapıyor. Bu gemiler dünyayı döndürüyor" dedi.

Mert Oruz ise, "Enes’le hikayemiz 20 yıl önce başladı. Arkas Spor’da elde ettiği başarılardan yıllar sonra kariyeri çok farklı bir yöne evrildi ama bağımız hiç kopmadı. 11 ay önce bana ‘Ben Arkas için bir şey yapmak istiyorum’ dedi.

Bunu belgeseli yapmayı aklına koymuştu ve çok duygusal bir konuşma sonrasında projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Enes’in en iyi yaptığı işte bizi hatırlaması bana çok büyük bir gurur verdi" dedi.

Türkiye’nin ardından 10 Ağustos’ta Los Angeles’ta uluslararası prömiyerinin yapılacağı belgesel, 18 Ağustos’ta Yılmazer’in YouTube kanalında ve Ağustos ayından itibaren Habitat TV’de yayına girecek.