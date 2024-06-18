Arsinoe Antik Kenti'nde çalışma başlatıldı

Bozyazı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen ve Maraş Tepesi olarak da bilinen Arsinoe Antik Kenti'nde çalışmalar sürüyor.

Anamur Müze Müdürlüğü tarafından Bozyazı'da, yapıların görünürlüğünü ortaya çıkarmak, antik kentin ziyaretçiler tarafından ziyaret edilebilmesi ve ulaşımın sağlanması için bitki temizliği çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Çalışmalar tamamlandığında antik kente ulaşım kolaylaşırken, ziyaretçiler de ören yerinde daha rahat dolaşabilecek.

Denize hakim bir tepe üzerinde yer alıyor

Arsinoe Antik Kenti, Maraş mevki olarak bilinen yerde denize doğru burun biçiminde uzanan hakim bir tepe üzerinde bulunuyor. Doğu-batı limanları bulunan antik kentin çevresinde arazinin eğimine uyan kale surları yer alıyor. Bunlardan kulelerle takviyelendirilmiş olan batı duvarları oldukça sağlam durumdayken antik kent içinde birçok yapı kalıntısı tamamen tahrip olmuş vaziyette. Anemurium Antik Kenti'nde görülen mezar yapılarını andıran iki katlı, tonozlu, bazılarının üst örtülerinin mozaiklerle süslü olduğu mezar yapıları burada da dikkat çekerken aynı zamanda Erken Bizans Dönemi'ne ait sadece temel izleri kalmış üç kilise yer almakta. Ören yerinin kuzeydoğusunda bulunan kilise ile doğusunda bulunan kesme ve moloz taştan inşa edilmiş bazilika, plan özelliklerini koruyarak günümüze kadar gelmeyi başardı.