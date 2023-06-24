‘Artİstanbul Feshane’ kapılarını açtı

İBB Miras, 200 yıllık tarihi yapı Feshane’yi, yenilenmiş haliyle İstanbul’un kültür-sanat hayatına kazandırdı. Yeni adıyla ‘Artİstanbul Feshane’; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımlarıyla yeniden İstanbul’un ve sanat dünyasının hizmetine girdi.

Açılışta sırasıyla, en genç sergi sanatçısı sıfatıyla Maria Rose, sanat eleştirmeni, yazar ve çağdaş sanat küratörü Beral Madra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Artİstanbul Feshane’nin yeniden dönüşümünde emeği geçen her kişi, kurum ve kuruluşa teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “İstanbul, çok farklı ve özel bir şehir. İstanbul'u yönetebilmek, kesinlikle onun kutsal bir emanet olmak pozisyonuna oturtmakla başlıyor. Bu şehrin kadim tarihinin sorumluluğunu hep birlikte üzerimizde hisseden bir ekibiz.

Ve hiçbir anında bu duyguyu asla ruhumuzdan uzaklaştırmıyoruz. Özel ve asil duygular bunlar ve bizi doğru yola doğru her zaman itiyor. İstanbul sevdaları, farklı duygularla ifade edilebiliyor güncel yaşamda. Ama bizim duygularımız da onlar yok. Yani bazı duygular çok fazla bizi meşgul etmiyor; imar rantı, kupon arazi vesaire gibi duyguları ruhumuzda pek taşımıyoruz. Biz, miras kavramını önemsiyoruz.

Arkadaşlarım ‘İBB Miras’ diye karşıma bir marka getirdiklerinde, ben çok etkilenmiştim. Bugün hak ettiği yere bu markanın erişmesi de önemli. Tabi miras önemli ama korunursa ve mirasa sahip çıkarsanız önemli. Şayet mirasyedi gibi davranırsanız Allah korusun. Tabii bu tavır ve tarz, şehre bazen çok şey kaybettirebiliyor.

Onların bu bakış açılarının tam tersine, biz şehrin gerçekten unutulmuş alanlarını ya da bir kısım sekteye uğramış, kaybedilmiş belki başka duygularla beklemeye alınmış noktalarını çok özenli çalışmalarla geleceğe hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun konuşma sının ardından düzenlenen “mapping” gösterisi, Haliç semalarında görsel şölen yaşattı. Açılış; caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev konseriyle son buldu.

300 sanatçının eseri sergileniyor

İstanbul’un turistik merkezlerinden biri olan yaklaşık 200 yıllık tarihi yapı Feshane’de, 8000 metrekarelik alanda bienal alanı, geçici sergi alanları, mağaza konferans salonu, kütüphane ve kafe bulunuyor. Şehrin belli merkezlerinde yoğunlaşmış kültür-sanat etkinliklerini Haliç kıyılarına taşıyacak olan Artİstanbul Feshane’nin açılışında, 300 sanatçının eseri yer aldı.