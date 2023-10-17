Ayvalık Masal Şenliği başlıyor: Küçükköy’ün büyük masalları

Saniye BELCİ KAVASOĞLU

Bu yıl ilk defa gerçekleşecek olan şenlik, Küçükköy’de yaşayan sanatçıların organizasyonu ile hayata geçiyor. 21-22 Ekim tarihleri arasında iki gün süre ile sanatçılar 7’den 70’e tüm masal severlere çeşitli etkinlikler sunacaklar. Söyleşiler, sergiler, birbirinden eğlenceli atölyeler ve katılımcıların anlatacağı masallar iki gün boyunca masal severlere eğlenceli anlar yaşatacak.

Ayvalık Belediyesi ve Sabancı Üniversitesinin katkıları ile gerçekleşecek olan masal şenliği, Anadolu masallarını yeni nesillere aktarmak ve sözlü edebiyatı günümüz sanatçıları ile yeniden hatırlatmak amacını taşıyor. Türkiye’nin önemli sanatçılarının da yer alacağı etkinlikte çocuklar için masal temalı yaratıcı atölyeler, masal anlatıları, akademisyenlerle söyleşiler yer alacak. Ünlü oyuncular Ece Özdikici ve Zeynep Özyağcılar’ın yanı sıra arkeolog Elif Koparal, yazar Funda Pehlivan Eker, Nazan Tarım, Kenan Aydoğdu, Derya Özel ve masal anlatıcıları Selin Akoğlu ve Ebu Burak şenliğin katılımcıları arasında.

Küçükköy’lü sanatçıların masal şenliği

Bir sanat köyü olan Küçükköy’de, birçok sanatçı masal şenliği için bir araya geldi. Küçükköy’de yaşamlarını sürdüren ve sanat çalışmalarına devam eden Uğur&Rabia Çalışkan, Önnur&Elif Toprak, Melahat&Özlem Öztel, Artura Art House, Taşdükkan ve Perperene Konağı’nda atölye çalışmalarını yapacak. Takı Tasarımcısı Tülin İçözü ise ‘Masalımsı Takılar’ sergisini Kubaba Desing’da ziyaretçileri ile buluşturacak.

Ekim ayında yolu Ayvalık’a düşen ve özellikle çocuklar ile keyifli saatler geçirmek isteyenler 21-22 Ekim tarihlerinde Küçükköy’ün farklı noktalarında istedikleri atölyelere ücretsiz olarak katılabilirler.