10 Ocak 2018

Bu yıl 71.'si düzenlenecek İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde adaylar belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan 2018 Altın Küre Ödülleri'nde, 4 ana kategoride ödüle layık görülen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri BAFTA Ödülleri'nde 9 adaylığın sahibi olurken, The Shape of Water ise 12 adaylıkla en çok adaylık toplayan yapım oldu. Luca Guadagnino'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Call Me By Your Name'in genç yıldızı Timothee Chalamet ise Yükselen Yıldız dalındaki adaylığı dikkat çekti.

71. BAFTA Ödülleri, 18 Şubat'ta Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

İşte 71. BAFTA Ödülleri adayları:

En İyi Film

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi İngiliz Filmi

Darkest Hour

The Death Of Stalin

God’s Own Country

Lady Macbeth

Paddington 2

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Çıkış (İngiliz Yazar, Yönetmen ve Yapımcılar arasından)

The Ghoul Gareth Tunley

I An Not A Witch

Jawbone

Kingdom Of Us

Lady Macbeth

En İyi Yabancı Dilde Film

Elle

First They Killed My Father

The Handmaiden

Loveless

The Salesman

En İyi Belgesel

City Of Ghosts

I Am Not Your Negro

Icarus

An Inconvenient Sequel

Jane

En İyi Animasyon Film

Coco

Loving Vincent

My Life As A Courgette

En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve – Blade Runner 2049

Luca Guadagnino – Call Me By Your Name

Christopher Nolan – Dunkirk

Guillermo del Toro – The Shape Of Water

Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Özgün Senaryo

Get Out – Jordan Peele

I, Tonya – Steven Rogers

Lady Bird – Greta Gerwig

The Shape Of Water – Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

En İyi Uyarlama Senaryo

Call Me By Your Name – James Ivory

The Death Of Stalin – Armandp Iannucci, Ian Martin, David Schneider

Film Stars Don’t Die In Liverpool – Matt Greenhalgh

Molly’s Game – Aaron Sarkin

Paddington 2 – Simon Farnaby, Paul King



En İyi Kadın Oyuncu

Annette Bening – Film Stars Don’t Die In Liferpool

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Sally Hawkins – The Shape Of Water

Saoirse Ronan – Lady Bird



En İyi Erkek Oyuncu

Daniel Day-Lewis – Phantom Thread

Daniel Kaluuya – Get Out

Gary Oldman – Darkest Hour

Jamie Bell – Film Stars Don’t Die In Liverpool

Timothee Chalamet – Call Me By Your Name

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Allison Janney – I, Tonya

Kristin Scott Thomas – Darkest Hour

Laurie Metcalf – Lady Bird

Lesley Manville – Phantom Thread

Octavia Spencer – The Shape Of Water

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Christopher Plummer – All The Money In The World

Hugh Grant – Paddington 2

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Özgün Müzik

Blade Runner 2049 – Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer

Darkest Hour, Dario Marianelli

Dunkirk – Hans Zimmer

Phantom Thread – Jonny Greenwood

The Shape Of Water – Alexandre Desplat

En İyi Görüntü Yönetmeni

Roger Deakins – Blade Runner 2049

Bruno Delbonnel – Darkest Hour

Hayte van Hoytema – Dunkirk

Dan Laustsen – The Shape Of Water

Ben Davis – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Kurgu

Baby Driver – Jonathan Amos, Paul Mavchliss

Blade Runner 2049 – Joe Walker

Dunkirk – Lee Smith

The Shape Of Water – Sidney Wolinsky

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Jon Gregory

En İyi Yapım Tasarımı

Beauty And The Beast – Sarah Greenwood, Katie Spencer

Blade Runner 2049 – Dennis Gassner, Alessandra Querzola

Darkest Hour – Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dunkirk – Nathan Crowley, Gary Fettis

The Shape Of Water – Paul Austerberry, Jeff Melcin, Shane Vieau

En İyi Kostüm Tasarımı

Bauty And The Beast – Jacqueline Durran

Darkest Hour – Jacqueline Durran

I, Tonya – Jennifer Johnson

Phantom Thread – Mark Bridges

The Shape Of Water – Luise Sequeira

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Blade Runner 2049 – Donald Mowat, Kerry Warn

Darkest Hour – David Malianoswki, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji

I, Tonya – Deborah La Mia Denaver, Adruitha Lee

Victoria & Abdul – Daniel Philips

Wonder – Naomi Baksted, Robert A. Pandini, Arjen Tuiten

En İyi Ses

Baby Driver – Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater

Blade Runner 2049 – Ron Bartrett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth

Dunkirk – Richard King, Gregg Landaker , Gary A. Rizzo, Mark Wingarten

The Shape Of Water – Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitalle, Brad Zoern

Star Wars: The Last Jedi – Ren Klyve, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049 – Gerd Nefzer, John Nelson

Dunkirk – Scott Fisher, Andrew Jackson

The Shape Of Water – Dennis Berardi, Trey Harrell, Kevin Scott

Star Wars: The Last Jedi – Nominees tbc

War For The Planet Of The Apes – Nominees tbc

En İyi İngiliz Kısa Animasyon Filmi

Have Heart – Will Anderson

Mamoon – Ben Steer

Poles Apart – Paloma Baeza, Ser En Low

En İyi İngiliz Kısa Film

Aamir – Vika Evdokimenko, Emma Stone, Oliver Shuster

Cowboy Dave – Colin O’Toole, Jonas Mortensen

A Drowning Man – Mahdi Fleifel, Signe Byrge Sorensen, Patrick Campbell

Work – Aneil Karia, Scott O/Donnell

Wren Boys – Harry Lightson, Sorcha Bason, John Fitzpatrick