Bakanlık duyurdu: Kütüphaneler değişiyor, kitapla sınırlı kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, halk kütüphanelerini geleneksel yapısından çıkararak bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezleri haline getiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısı, 2025 itibarıyla 1301'e ulaştı. Aynı dönemde toplam kullanım alanı 750 bin metrekareye, kullanıcı sayısı ise 38,7 milyona çıktı.

Kütüphanelerdeki etkinliklere katılım 1,5 milyonu aştı

Ayrıca, kütüphaneler artık sanatsal ve eğitsel faaliyetler de düzenleniyor. 2024'te 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişi katıldı.

Gezici kütüphanelerle kırsal bölgelere ulaşılırken, bebek ve çocuklara özel tematik kütüphaneler, alışveriş merkezleri ve havalimanlarında kurulan kütüphanelerle her yaştan ve profilden kullanıcıya erişim sağlanmaya çalışıldı.

Milli Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zeka destekli hizmetler ile milyonlarca belgeye erişim kolaylaştırılarak dijital dönüşüm alanında da önemli çalışmalar yapıldı.

"Vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabındaki konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, kütüphanelerimizi sadece kitapların değil; bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik.

2018 yılında ülke genelinde 1.162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1.301’e yükselttik. Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık; çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik.

Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız ise bugün 38,7 milyonu aştı.

#TürkiyeYüzyılı vizyonuyla; 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz."