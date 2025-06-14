Bal küpü sandılar, Roma döneminden çıktı: Şimdi müzede sergileniyor

Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Sarıhacılar köyünde bulunan Türk Etnografya Müzesi, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen 2 ila 3 bin yıllık bir küpe ev sahipliği yapıyor. Side Müze Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 yıl önce tescillenen küp, bir metre yüksekliği ve 90 santimetre çapıyla dikkat çekiyor.

Müzenin kurucusu turizmci Mustafa Kavasoğlu, tarihi küpün Akseki’nin Çimi köyünden bir vatandaş tarafından bağışlandığını belirtti. Kavasoğlu, “Köylümüz bu küpün atalarına ait olduğunu ve zamanında bal saklamak için kullanıldığını söyledi. Biz de müzemizde sergilemeye başladık. O dönem küpün tarihi hakkında bir bilgimiz yoktu” dedi.

Arkeologlar tespit etti

Zamanla çeşitli arkeologların müzeyi ziyaret ettiğini ifade eden Kavasoğlu, bu uzmanların küpü inceledikten sonra Roma dönemine ait tarihi bir eser olduğunu belirlediklerini söyledi. Küp daha sonra Side Müze Müdürlüğü tarafından resmi olarak tescillendi ve müzeye zimmetlendi.

Kavasoğlu, “Küpün burada korunup sergilenmesinin uygun olacağı söylendi. Ben de onu en iyi şekilde koruyarak ziyaretçilere tanıtıyorum” dedi.

Bal saklanan küp Roma tarihini ortaya çıkardı

Tarihi küpün geldiği Çimi köyünün balı ve peyniri ile meşhur olduğunu dile getiren Kavasoğlu, “Bu küp zamanında bal saklamak için kullanılıyormuş. Hatta bir köşesi kırılmış ama sonradan yapıştırılmış. Ziyaretçilerimiz çok ilgi gösteriyor. Eski bir bal küpü olarak anlatıyoruz