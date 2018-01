Barış Manço 75 yaşında

02 Ocak 2018

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, doğumunun 75. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Sanatçının doğum günü dolayısıyla, Facebook, Twitter ve Instagram'da "Barış Manço" hashtag'iyle sanatçının şarkılarını, çeşitli sözlerini ve fotoğraflarını paylaşan hayranları, sanatçının ismini sosyal medya gündeminin en üstüne taşıdı.

Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu, televizyon programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam ve gezgin Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi.

Devlet Konservatuvarı klasik Türk müziği sanatçısı Rikkat Uyanık ile İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, annesinin desteğiyle çocukluk yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayarak, piyano ve gitar dersleri alarak tekniğini ve müzik bilgisini geliştirdi.

Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda eğitim gören Manço, Galatasaray Lisesinin orta bölümüne devam etti. Amatör olarak 1957'de müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, 1958'de "Kafadarlar" adlı müzik grubunu kurdu.

Manço, babasının 1959'da vefat etmesinin ardından Galatasaray Lisesinden ayrıldı ve Şişli Terakki Lisesini bitirdi.

İlk konserini 1959'da verdi

Galatasaray Lisesindeki arkadaşlarıyla, ikinci grubu "Harmoniler"i kuran sanatçı, 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi. İlk 45'likleri 1962'de yayımlanan Manço ve Harmoniler, "Twistin Usa / The Jet", "Do The The Twist / Let's Twist Again" ve "Çıt Çıt Twist / Dream Girl" adlı üç 45'lik yaptı.

Barış Manço, Belçika Kraliyet Akademisinde 1963-1971'de resim, grafik ve iç mimari eğitimi aldı.

Fransızca dört parçadan oluşan mini albümünü (EP) 1964'te çıkaran sanatçı, 1968'de, genç gitaristler Mazhar Alanson, Fuat Güner, baterist Ali Serdar ve bas gitarist Mithat Danışan'dan oluşan Kaygısızlar grubuyla çalışmaya başladı.

Manço'nun Kaygısızlar ile 1968'de çıkardığı, "Kol Düğmeleri", "Big Boss Man", "Seher Vakti" ve "Good Golly Miss Molly" parçalarını içeren plağı, oldukça geniş bir popülarite elde etti.

"Trip/Karanlıklar İçinde", "Kirpiklerin Ok Ok Eyle/Ağlama Değmez Hayat", "Kağızman/Anadolu", ve "Flower of Love / Boğaziçi" adlı plaklara imza atan Barış Manço ve Kaygısızlar'ın "Ağlama Değmez Hayat" isimli 45'liği 1969'da 50 binin üstünde satış yaparak Manço'ya ilk altın plağını kazandırdı.

Belçika Kraliyet Akademisini birincilikle bitirdi

Usta sanatçı, 1969'da Belçika Kraliyet Akademisini birincilikle bitirerek İstanbul'a döndü. Manço'nun gitarı ve kemençe sanatçısı Cüneyd Orhon'un kemençesiyle kaydedilen, "Dağlar Dağlar", 1970'te yayımlandı. Plak 700 binden fazla satarak, Manço'ya Platin Plak Ödülü getirdi.

Adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan "Kurtalan Ekspres" grubunu 1972'de kuran Manço, "Ölüm Allah'ın Emri" ve "Gamzedeyim Deva Bulmam" şarkılarının da yer aldığı plağı kaydetti.

Manço, 1975'te müziklerini Kurtalan Ekspres ile yaptığı "Baba Bizi Eversene" isimli filmde başrol aldı.

Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978'de evlenen sanatçının Doğukan ve Batıkan adlı iki çocuğu oldu. Sanatçı, 1988'de TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan 7'den 77'ye adlı televizyon programını hazırlayıp sundu. Program, 1998 yılının haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı.

Kalp krizi nedeniyle 1 Şubat'ta vefat etti

Barış Manço, 200'den fazla beste ile 12 altın ve 1 platin albüm kazandı. Sanatçının besteleri Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerine çevrilerek farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.

Sayısız ödülün sahibi olan ve 1991'de devlet sanatçısı unvanı alan sanatçı ayrıca Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora unvanı, Uluslararası Teknoloji Ödülü, Japonya Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü, Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı, Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanına layık görüldü.

Dünya çapında hayranları olan sanatçı, 31 Ocak 1999'da Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde, 1 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Sanatçının doğum günü dolayısıyla, 5 Ocak'ta Babylon'da Manço şarkılarının yorumlanacağı "Barış Manço Doğum Günü Kutlaması" adlı konser gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA