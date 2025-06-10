Battal Gazi'nin "Zıpzıp"ı apar topar hastaneye kaldırıldı... Necdet Kökeş yaşam mücadelesi veriyor
Türk sinemasının emektar isimlerinden Necdet Kökeş, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özellikle Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı Battal Gazi serisindeki "Zıpzıp" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan 81 yaşındaki usta oyuncu, nefes darlığı şikayetiyle acil olarak tedavi altına alındı.
Yeşilçam'ın kült filmlerinden Battal Gazi serisinin sevilen yüzü Necdet Kökeç nam-ı diğer "Zıpzıp"ı, hastaneye kaldırıldı.
Türk sinemasına yıllarını vermiş 81 yaşındaki değerli oyuncu, nefes darlığı nedeniyle acilen tedavi altına alındı.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da kalp rahatsızlığı geçiren Kökeş'in, uzun zamandır maddi sıkıntılarla boğuştuğu ve Kadıköy'de mütevazı bir apart otelde kaldığı biliniyor.
Sevenleri ve sinema dünyası, usta oyuncunun sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor.