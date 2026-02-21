Berlin’de Altın Ayı Ödülü’ne değer görülen Sarı Zarflar ne anlatıyor?

76’ncı Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’ne değer görülen Sarı Zarflar filmi, senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in kaleme aldığı güçlü bir aile hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

Film, Ankara’da yaşayan tiyatro oyuncusu Derya ile tiyatro yazarı Aziz’in, yeni oyunlarının prömiyerinin ardından yaşadıkları olaylar sonucu işlerini ve evlerini kaybetmelerini, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile İstanbul’da yeni bir yaşam kurma çabalarını anlatıyor.

Sarı Zarflar, baskılar nedeniyle yalnızca işlerini ve evlerini değil, dostlarını ve hatta aralarındaki sevgiyi de kaybeden Derya ve Aziz’in hikâyesini merkeze alıyor.

Film, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma mücadelesi arasındaki çatışmayı çarpıcı bir şekilde ortaya koyarken, toplumsal baskıların bireyler üzerindeki etkisini güçlü bir sinema diliyle aktarıyor.