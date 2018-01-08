Beykoz Kundura'da "Karlar Altında Kâbuslar"

08 Ocak 2018

Geçen Ağustos ayında Restore Film Günleri düzenlenen Beykoz Kundura'da, etkinliklere "Karlar Altında Kâbuslar" başlıklı tek günlük bir programla devam ediliyor.

Üç farklı kış filminin arka arkaya seyirciyle buluşacağı etkinlik 20 Ocak'ta.

Program, Bill Murray'nin gizemli bir biçimde sürekli aynı günü yaşamak zorunda kalan bir adamı canlandırdığı Harold Ramis imzalı komedi klasiği Bugün Aslında Dündü'yle (Groundhog Day, 1993) başlayacak. Ardından John Carpenter'ın yönettiği kült korku-bilimkurgu filmi Şey (The Thing, 1982) ve son olarak da kışın ortasında devasa bir otelde yalnız başına kalan bir ailenin dehşet verici öyküsünü anlatan, başrollerini Jack Nicholson ve Shelley Duvall'ın paylaştığı Stanley Kubrick başyapıtı Cinnet (The Shining, 1980) gösterilecek.