Bilgin Yacht 2025’e 80 metreyle merhaba dedi

Türkiye’nin önde gelen süperyat üreticilerinden Bilgin Yacht 2025 yılına hızlı girdi. AL Reem adındaki 80 metrelik süperyat ikon olma yolunda ilerliyor. Uniqe Design imzalı mimarisi, H2 Yacht Design tasarımı iç mekanıyla 80.1 metrelik süperyatların üçüncüsü olan gövde 2022 yılında satılmıştı. Bilgin 263 olarak adlandırılan serinin son halkasını oluşturan Al Reem Türk tersanenin yeni projelerinin de habercisi niteliğinde. Her yıl Monako’da düzenlenen Yat Şov’da da gövde gösterisi yapan ve Türkiye’de üretilen süperyatların kalitesini dünyaya gösteren Bilgin, 2021 yılında 80.1 metrelik Tatiana ile Türkiye’de o dönem üretilen en büyük süperyatı da tanıtmıştı. İkinci tekne Leona 2023’te suya inmişti. 2023 yılında Boat International Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde de Dizayn ve inovasyon ödülünü Türkiye’ye getirmişti.

Açık hava terası, Owner denk, bolca kişiselleştirmeyle tasarlanmış süperyat, 19 knot maksimum seyir hızı ve 6000 deniz mili menzili sunuyor. Selefine oranla %20 daha fazla alana sahip olması bir tasarım nünansı. İki adet 2560 kW’lık motorlarla seyreden süperyatın 12 knot seyir hızındaki tüketimininse yaklaşık 280 litre olduğu açıklanan bilgiler arasında. Yakın zamanda tersaneyi gezip markanın geleceğiyle ilgili daha detaylı bilgiler de almak harika olacaktır.

Süperyatlar İstanbul’da karaya çıkacak

Hayal gibi süperyatlar. Dünyanın en zenginleri genellikle pek çok iş başarısının ardından kendilerini süperyatlarla ödüllendiriyor. Milyarderler, zenginler, Formula 1 pilotları, NBA yıldızları, futbolcular saymakla bitmez. Tabi bir tekne sahibi olmanın maliyetini düşündükten sonra 50-150 metrelik bir süper ya da giga yat sahibi olmanın maliyetini de düşünmek bile kafa yorabilir. Peki bu süperyatların bakımları, nasıl oluyor bu nasıl bir sektör? Bu sayfaları daha önce okuyanlar revir sektörü duymuşlardır. Otomobilci gözüyle bakınca bir yenileyici tamirci, denizcilik gözüyle bakarsanız hem bakım hem onarım, hem yeniden yapım, ya da tamamen yeniden projelendirilmiş dev tekneler olarak düşünülebilir. Basit anlatımla 50 yıllık 50 metrelik tekneyi satın alıp bunun 2025 koşullarıyla yenileyip tekrar yüzdürmek, büyültmek, yeniden dizayn etmek ya da teknolojisini artırıp patronun beklentileriyle yeniden ona hayat vermek.

Türkiye'de denizcilik ve deniz kültüründe her ne kadar zayıf olsa da tekne, gemi, süperyat üretiminde bir o kadar başarılı. Türkiye’nin sayılı Refit Tersanelerinden KRM Yacht da son yatırımıyla süperyat sahiplerini İstanbul’a çekmeyi planlıyor. 900 tonluk dev vinçle birlikte 70-80 metreye kadar süperyatların Pendik’ten karaya çıkartılıp bakımlarının yapılabileceği yatırım, süperyatların ve dolayısıyla ye zenginlerin de “tamir ve onarım” rotasını İstanbul’a çevirmesinde etkin bir rol üstlenecek. 100 kişiden fazla çalışanıyla Refit yapmaya devam eden marka önce ICOMIA üyeliği ardından da 900 tonluk dev liftle birlikte özellikle Akdeniz,Ege , Adriyatik sularında seyreden süperyatları gerçek anlamıyla Türkiye’ye çekecek.

Donmuş göldeki milyonluk klasikler

Ice Moritz... İsviçre’nin en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Saint Moritz her yıl şubat ayında dünyanın her yerinden klasikleri ağırlıyor. Hem de buz tutmuş göl üzerinde. Ice Moritz adındaki etkinlik bu yıl 21-22 Şubat’da yine donmuş gölde düzenlenecek. Concours of Elegance olarak adlandırılan ve dünya otomotiv tarihinin en özel, en güzel en seçkin modellerinin buz üzerinde buluşup lastiklerini döndürmesi bir otomobil tutkunu ya da kayaksever için eşsiz. Olur da şubat ayında İsviçre’ye gitmeyi planlarsanız tereddüt etmeden bir günü buna ayırın. Asla pişman olmayacaksınız.

Bu etkinliğe iki kez katılmış bir otomobil tutkunu olarak her birinin yanında saatlerce vakit geçirmek isteyeceğiniz milyon dolarlık otomobillerin, çiğ benzin kokusu ve çivili lastiklerle şov yapıyor oluşu gerçekten emsalsiz. Düşünsenize Juan Manuel Fangio’nun kendi kullanmış olduğu SL, Mille Milgia’da yarışmış klasikler, Ferrariler, Maseratiler kar üzerinde adeta bir buz patencisi edasıyla salınıyor size sadece izlemek ve o şova ortak olmak kalıyor. Bu etkinliğin tersi de sıcak Dubai’de Icons Of Porsche’de. Zengin Arap dünyasının bonbon gibi dizdiği GT3 RS’ler, 911’lerin tüm serileri, klasikler, modeller, elektrikliler yıl sonunda Dubai’de buluşuyor. Gerçek bir festival sadece bu festivale katılmak için bile Dubai’ye giden otomobil tutkunları tanıyorum. Yani otomobil takvimi hep yoğun.