'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi ilk izleyicisiyle buluştu

Galası dün akşam yapılan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi 25 Ekim'de vizyona girecek. Ertan Saban, Birce Akalay, Salih Bademci ve Melisa Sezen'in yanı sıra film kadrosunda Ahmet Rıfat Şungar, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Okan Yalabık da yer alıyor.

Filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın Akaydın, galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Necati (Akpınar) abinin bir hayaliyle başladı. O hayali beyazperdeye aktarmak için bir araya geldik. Biz sanatçılarımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunmak istedik, umarım başarmışızdır" dedi.

Filmde Ahmet Adnan Saygun'u canlandıran başrol oyuncularından Salih Bademci, "Ülkede ilk defa kültür devrimini işleyen bir Cumhuriyet filmi olduk. Darısı bizden sonrakilerin başına diyorum. Bizim içimize çok sindi" ifadelerini kullandı.

Çok özden duygular uyandıracak bir proje

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Ertan Saban, "Her hatırladığımızda çok özden duygular uyandıracak bir proje. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair keşke daha fazla şey bilsek. Ne söylenirse eksik kalır, kelimeler kifayetsiz kalır. Sanıyorum ki bu gece birçok milyonun hayalini süsleyen rüyalarına giren, hayallerinde olan bir insanı, bir lideri temsilen buradayım. Gönlümden geçenleri izleyiciler okusun."

Gurur verici bir proje

Oyuncu Melisa Sezen de konuşmasında Türk kadınının cesur ve atılgan olduğunu belirterek "Filmde, 1934'te bir kadına hayat verme şansına sahip olduğum için çok gurur duyuyorum." dedi. Oyuncu Bensu Soral ise filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce görülmeyen yönlerine de yer verildiğine dikkati çekerek "Diğer Atatürk hikayeleri yanında içerisinde komedi barındırma açısından da bence çok kıymetli bir iş olmuş. Benim için çok gurur verici. Bulgar generalin kızı Dimitrina karakterini oynuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevip de kavuşamadığı meşhur aşkı." ifadelerini kullandı.

Filmde, yazılı ve görsel kaynaklar kullanılarak 17 ayrı mekan 30 kişilik sanat ekibiyle yeniden düzenlendi. Filmin içinde kullanılan objeler, kostümler ve sahnelerin çekimleri için 5 aylık araştırma yapıldı.