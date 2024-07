Bozcaada Caz Festivali kültürel etkiyi artırıyor

Sekizinci kez katılımcılarla buluşmaya hazırlanan Bozcaada Caz Festivali, gerçekleşmeye başladığı 2017 yılında çeşitli savunuculuk alanları belirledi. İlk yılından beri bu alanlarda farkındalık yaratmak için hem festival dönemlerinde hem de dijital mecralarda çeşitli kürasyonlar, uyarlamalar ve iş birliklerinde bulunuyor.

OECD kılavuzu baz alındı

Festival 2023 yılında, adada yaratmaya çalıştığı ekonomik ve sosyal etkinin somut çıktılarını görebilmenin yanı sıra geliştirebileceği ve değiştirebileceği alanları da keşfedebilmek adına OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tarafından 2023 yılında yayınlanan “Kültür, Spor ve İş Etkinliklerinin Etkisi Nasıl Ölçülür” (How To Measure The Impact of Culture, Sports and Business Events) başlıklı etki ölçümü rehberini takip ederek “Bozcaada Caz Festivali 23’ Etki Raporu” başlıklı etki raporunu yayınladı.

Dünyada bir etkinliğin en başta bir etkisinin olup olmadığını ve etkisinin hangi başlıklar altında olduğunu saptayabilmek için tasarlanmış bir kılavuz olan OECD Kılavuzu (2023) baz alınarak yapılan ilk çalışmalardan biri olma niteliği taşıyan “Cazın Etkisi” raporu DNDLAB & Impact Hub Ankara iş birliğiyle hayata geçirildi. Mehmet Can İrhan, Berivan Eliş ve Doç.Dr. Ersan Ocak tarafından kaleme alınan raporun araştırma ekibinde ise Berivan Eliş, Mehmet Can İrhan, Doç. Dr. Ersan Ocak, Mizgin Öykü Çalağan, Ece Yılmazdemir ve Alperen Yörük bulunuyor.

Ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler ortaya kondu

Bozcaadalılar, çalışanlar ve katılımcılardan oluşan ve OECD etki göstergelerini besleyecek üç anket çalışması gerçekleştirilerek hayata geçirilen Bozcaada Caz Festivali’nin ilk etki raporu olan “Bozcaada Caz Festivali 23’ Etki Raporu” başlıklı çalışma, sürekliliği sağlanabilecek veri toplama mekanizmaları kurgulamaya odaklanmayı temeline koyuyor. Gerçekleştirilen etki çalışmasında, ekonomik, çevresel ve sosyal etki ayrı başlıklar altında ve ayrı göstergeler ile ele alınırken bu üç başlığın birbiri ile örtüştüğü alanlara dair ek analizlere de yer veriliyor.

Sosyal etki

Toplumsal cinsiyet odağında yapılan Kızlar için Caz Kampı gibi müzik ve caz alanındaki kadın müzisyen sayısını artırmaya yönelik etkinlikler “etkili” olarak gözlemlendi, cinsiyet dağılımında kadın katılımı yüksek olarak belirlendi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuk alanı olarak belirtilmesi bu çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunu görünür kıldı.

Çevresel etki

Karbon Ayakizi 1,600 ton karbondioksit olarak ölçümlenmiş ve 1,329 Çanakkale sakininin bir yılda ürettiği emisyon miktarına eşit olduğu görüldü; ziyaretçi ulaşımı, konaklama ve yemek hizmetleri karbon ayak izinin %95’ini oluştururken su ayak izi 23 bin 500 m3 olarak gerçekleşti, 10 olimpik yüzme havuzu dolduracak su miktarına denk ölçümlendi.

Kültürel etki

Festival, programın içerik kalitesi ve katılan sanatçıların profili göz önünde bulundurulduğunda önemli bir kültürel etki yaratıyor; ada halkı, işletmeciler ve yerel yönetim festivale genel olarak olumlu bakıyor, keşif programı ile konser programı arasında daha fazla organik köprü ve etkileşim kurulması kültürel etkiyi arttırabileceği vurgulanıyor.