‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ 3. sezonu 8 Ağustos’ta başlıyor
2010’dan bu yana polisiye, dram ve kara mizahın kesişim noktası olan Behzat Ç. hikayesi, “Çekiç ve Gül” adıyla üçüncü sezonuna hazırlanıyor. 8 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonda izleyiciyi, Behzat ile yıllar önce öldüğüne inanılan Savcı Esra’nın yüzleşmesi, sırlarla dolu bir cinayet ve Ankara’nın karanlık sokaklarında gerçeğin izini sürecek olaylar bekliyor.
2010 yılında yayımlanan ve Emrah Serbes’in "Her Temas İz Bırakır" romanından uyarlanan “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, polisiye, dram ve kara mizah türlerini harmanlayarak geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Dizinin son dönemde dijital platformda yayınlanan versiyonu “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin üçüncü sezonu 8 Ağustos’ta seyirciyle buluşacak.
Yeni sezonda tanıtımda öne çıkan “Hazırsanız gerçekler ortaya çıkacak” repliği, dizinin merkezine oturan yeni karşılaşmayı işaret ediyor. Yıllar önce öldüğüne inanılan “Savcı Esra” ve “Behzat Amir” bu sezonda yeniden karşı karşıya gelecek.
İkinci sezon finalinde Demirdelen ailesinin çöküşüyle geçici bir huzur sağlanmış, ancak işlenen gizemli bir cinayet Ankara’nın dengelerini yeniden altüst etmişti.