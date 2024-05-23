Covid-19 salgınında düşen sinema seyircisi sayısı artıyor

Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nce Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Türk sinemasının dünyada takip edildiğini belirten Aydın Orak, "Türk sineması festivallerde ve yarışmalarda birçok ödül alıyor. Önümüzdeki yıllarda daha önemli festivallerde başarılar elde edileceğini düşünüyorum." dedi.

Sinemaya gitme ritüeli asla yok olmayacak

Orak, Covid-19 salgını döneminde düşen sinemaya giden seyirci sayısının artmaya başladığını ifade etti: "Özellikle pandemiyle insanlar evlere kapandığı için sinema evlerde ve dijital platformalar aracılığıyla izlenmeye başlamıştı. Fakat sinema salonlarının toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü insanların birlikte sinema izleme ritüelinin asla yok olmayacağı kanısındayım."