‘’Dün, Bugün ve Yarın’’ Sergisi 19 Mayıs’ta Başlıyor!

Zorlu PSM, DG Art küratörlüğünde Devrim Erbil, Beste Alperat ve Mr. Besk’i bir araya getirerek oluşturduğu özel sergiyi 19 Mayıs - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşturacak. Uygar bir yaşam arzusunu ve İstanbul’u eserlerine yansıtan Devrim Erbil, Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından kadın haklarına odaklanan heykeltıraş Beste Alperat ve ülkemizin asırlardır eski efsanelere, fermanlara, hikayelere konu olmuş lale çiçeği motifleriyle genç kuşağın yenilikçi ismi Mr. Besk’in eserleriyle ‘’Dün, Bugün ve Yarın’’ sergisi ücretsiz olarak 19 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Zorlu PSM Meydan Fuaye’de ziyaret edilebilecek.