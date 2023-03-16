“En Güzel İsimler: Esmaü’l Hüsna” sergisi açılıyor

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Güzeli Güzel ile Anlatmak” üzere hazırlanan; “En Güzel İsimler: Esmaü’l Hüsna” Sergisi İstanbul Lale Vakfı’nın ardından yurt içi ve yurt dışında sergilenmeye devam edilecek.

Sergide Allah’ın 99 ismi geleneksel ebru, nakış ve seramik sanatları ile gözler önüne seriliyor. Enstitü öğretmeni Hattat Ömer Faruk Özoğul'un kalemiyle başlayan çalışmalar, atölyelerdeki öğretmen ve ustalar tarafından tamamlandı; Allah'ın isimleri suya, kumaşa ve toprağa özenle işlendi.

Sergide, Enstitü’de üretilen, özellikle lale desenli tekstil, seramik, el nakışı ürünler de yer alıyor. Müzede, sergi süresince İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından lale motifli nakış, tahta boyama ve seramik workshopları da düzenlenecek.