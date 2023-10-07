ENKA Sanat 40. yılını kutlarken sürdürülebilirliği hedefliyor

Günay DEMİRBAĞ

ENKA Sanat’ın Ekim ayı itibarıyla başlayacak olan kış sezonu programı, hem klasik müziğin derin, evrensel notalarını hem de caz müziğin ritmik ve özgür melodilerini ustaca yorumlayan sanatçıların sahne performanslarıyla dolu olacak. Kış sezonu süresince yediden yetmişe tüm müzikseverlere, müziğin büyüsünü yaşatmak için birçok önemli etkinliği bir araya getirecek. Klasik müziğin büyüleyici dünyasına giriş yapmak isteyenler için özel konserler düzenlenirken caz müziği tutkunları da unutulmayarak ritmik ve özgür caz melodileri, sahnede hayat bulacak. ENKA Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşacak konser serisi, coğrafyanın izinde, zamanın ötesinde müzikal bir yolculuk sunuyor. Caz ve klasik müzik konserlerinden oluşan sezon programı 17 Ekim'de alternatif müziğin önde gelen seslerinden Ceylan Ertem, bağlama ve kopuz sanatçısı-besteci Coşkun Karademir ve duayen gitarist ve besteci Cenk Erdoğan’dan oluşan Yekpâre Trio konseriyle başlayacak. Müzikleriyle dinleyicilerini Anadolu topraklarında yolculuğa çıkartmaya hazırlanan topluluk, Aşık Veysel’den Karacaoğlan’a, Neşet Ertaş’tan Mahzuni Şerif ’e kadar birçok değerli ozanın türkülerini ve kendi yazdıkları eserleri yorumlayacak.

Klasik ve caz müziğin büyülü dünyalarını bir araya getirerek, sanatseverleri müzikal bir yolculuğa davet eden kış sezonunun etkinlikleri hakkında ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu’ndan bilgi aldık.

Sanatın sürdürülebilir olmasına odaklanıyorlar

ENKA Sanat uzun yıllardır üç jenerasyona da hitap etmeyi başarıyor. Bu çeşitliliği nasıl sağlıyorsunuz?

Bu yıl ENKA Sanat’ın 40. yılını kutluyoruz; dile kolay... Bu süreçte hem sanatçılarımız hem de izleyicilerimiz ile birlikte keşfettik, birlikte yenilendik. Yalnızca bu coğrafyanın kendi kültüründen yükselen seslere salonlarımızı açmakla kalmadık, dünyanın bambaşka coğrafyalarından yükselen seslerin de ülkemiz sahnelerine taşınması amacıyla iş birlikleri gerçekleştirdik. Bununla birlikte, ülkemizin yetiştirdiği çok önemli sanatçıların, bizi dünya çapında temsil eden değerlerin daha geniş kitlelerle ama en çok da gençlerimizle buluşması için fırsatlar yaratmaya gayret ettik. Sanatta üretimin ve yaratıcılığın teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kılınması en önemli odak noktamız oldu. Genç sanatçılara yönelik farklı dönemlerde farklı destek programları hayata geçirdik, burs ve özel projelerimizle eğitim ve kariyer hayatlarında yanlarında olduk. Arşivsel niteliği taşıyan belgesel yapımlara imza attık, yayınlara destek olduk. Böylelikle günümüz sanat ortamının yanı sıra geleceğin sanatsal mirasına da katkı sunmuş olduk. Özellikle de yeni kuşakların sanatla iç içe, yaratıcı üretimin farkına ve tadına vararak, sanatla ilişkilerini derinleştirerek yetişmelerini hedefledik. Yürüttüğümüz bu çalışmalarla, farklı kuşakları temsil eden sanatçılar, kurumlar ve izleyiciler arasında yeni ve güçlü ilişkiler tesis ederek, yaratıcı sektörlerin ülkemizdeki gelişimine katkı sunmayı amaçladık. Bunu gerçekleştirebildiysek ne mutlu bizlere.

7’den 70’e hitap eden sezon programı

Bu sezonun etkinlik programını oluştururken kriterleriniz neler oldu ve daha önceki yıllardan farklı olarak neler izleyebileceğiz?

Etkinlik programımızı oluşturma sürecinde pek çok kriter aynı anda etkili oluyor diyebilirim. Kültür ve sanat hayatının güncel eğilimleri ve izleyici beklentisinin yanı sıra sektör profesyonelleri ve kurumlardan gelen iş birliği teklifleri de programın oluşumunda etkili oluyor. Ancak elbette, kurumun değerleriyle örtüşen, çeşitliliği gözeten, yediden yetmişe hitap eden bir program olması en temel kriterlerimizi oluşturuyor.

Cumhuriyetin 100. yılına özel programlarınızdan bahseder misiniz?

Bu yıl sonbahara, caz ve klasik müzik ezgileriyle merhaba diyeceğimiz güçlü ve zengin bir program hazırladık. Bu sezonumuzda Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla ve coşkuyla kutlayacağız. 18 Ekim’de dünyaca ünlü piyanist Ayşe Deniz Gökçin’i, Cumhuriyet Turnesi kapsamında ağırlayacağız. Pek çok eser yanı sıra Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı besteyi seslendirecek olan sanatçı, bir Türk ve kadın besteci olarak bizlere, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakların müzikteki yansımasını sunacak. Piyanist, besteci Burçin Büke ile opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, 20 Ekim gecesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları bizler için söyleyecek. Ayrıca Burçin Büke’nin Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği ve sözlerini Güvenç Dağüstün’ün yazdığı “100. Yıl Valsi” isimli eseri de ilk kez dinleyeceğiz.

24 Ekim’de sahne alacak Borusan Quartet, Cumhuriyet dönemi bestecilerimizin yapıtlarından oluşan çok özel bir program sunarken, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 8 Kasım’daki konserinde, önce Beethoven'ın iki muhteşem eserini yorumlayacak, ardından Atatürk anısına bestelediği “Yürüyen Köşk”ü seslendirecek.

Öte yandan, yıl sonuna kadar sürecek programla, yediden yetmişe tüm müzikseverlerle birlikte, klasik müziğin çok sesli, zamana meydan okuyan evrensel notaları ile caz müziğin ritmik, yaratıcı ve özgür melodilerinde bir yolculuğa çıkacağız. 17 Ekim'de Yekpâre Trio ile Anadolu topraklarının ezgilerini dinleyeceğiz. 14 Kasım'da Cihat Aşkın (keman) ve Jerfi Aji (piyano), müzikseverleri farklı dönemlerin ve tarzların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkartacak. 21 Kasım'da Semplice Quartet ile konuk sanatçılar Gökhan Aybulus (piyanist) ile Esen Kıvrak (keman) benzersiz bir klasik müzik ziyafeti verecek.

ENKA Sanat'ın çocuklara yönelik çalışmaları neler olacak?

Çocuklara yönelik düzenlediğimiz ve viyola sanatçısı Efdal Altun’un yöneteceği “Klasik Müziğin Eğlenceli Dünyası” adlı etkinlikte, klasik müziğin farklı ve eğlenceli yanlarını tanıtacağız. Caz dünyasının önde gelen isimlerini Kerem Görsev Quartet konserinde 28 Kasım’da, Boğaziçi Gençlik Korosu’nu Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde 5 Aralık’ta, Jamal Aliyev (çello) ve Ece Dağıstan’ın (piyano) Dünya Şarkıları projesini 13 Aralık’ta konuk edeceğiz. 26 Aralık'taki sezonumuzun son konserinde bir kez daha Borusan Quartet sahne alacak ve Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzolla'nın en sevilen yapıtlarından bir seçki sunacak.