Türkiye’nin son katılımı 2012 yılında gerçekleşse de, Eurovision 2025 heyecanı Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Yarışma, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve ev sahibi İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) iş birliğiyle düzenleniyor.

Yarışmayı Türkiye’den ve dünya genelinden izlemek isteyenler, Eurovision Song Contest’in resmi YouTube kanalından canlı yayını ücretsiz takip edebilecek. Toplam 37 ülkenin katıldığı yarışmada, her yıl milyonlarca izleyici bu büyük müzik şölenini yakından takip ediyor.

Eurovision 2025 Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarı finallerin ardından tüm dikkatler 17 Mayıs’taki büyük finale çevrildi. 13 ve 15 Mayıs’ta yapılan yarı finallerin ardından büyük final, 17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 21.00’de başlayacak.

Yarışma, resmi Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla tüm dünyada izlenebilecek.

📅 Tarih: 17 Mayıs 2025, Cumartesi

🕘 Saat: 21.00 (Türkiye saatiyle)

📺 Yayın: YouTube - Eurovision Song Contest Resmi Kanalı

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