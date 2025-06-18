Ferzan Özpetek'in son filmi "Diamanti" İtalya'da "Yılın Filmi" ödülünü aldı

Sinema yazarları ve eleştirmenlerinin oylarıyla kazananların belirlendiği Nastri d'Argento ödülleri sahiplerini buldu.

Yönetmen Özpetek'in kariyerindeki 15'inci uzun metraj filmi olan "Diamanti" Nastri d'Argento'da "Yılın Filmi" ödülünü aldı.

Diamanti, mayıs ayında da ülkenin bir diğer prestijli sinema ödülü olan David di Donatello'da 'en iyi seyirci özel ödülü'ne değer bulunmuştu.

Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Paola Minaccioni, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak ve Mara Venier gibi ünlü İtalyan oyuncuların yer aldığı "Diamanti"de, 1970'li yıllarda Roma'da büyük bir terzi dükkanında çalışan bir grup kadının hikayesi anlatılıyor.

Film, İtalya'da Aralık 2024'te vizyona girmişti.