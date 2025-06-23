Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu, başrollerini Ahmet Kural ile Hande Soral'ın paylaştığı Gassal dizisi TRT 1 ekranlarına gelecek.

Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin ilk sezonunda müzisyen Şahin Kendirci ve orkestrası "Bana Sor" ve "Yıkılmışım Ben" adlı eserleri seslendirirken, ikinci sezonda ise müzisyen Bayhan ve orkestrası "Yol Arkadaşım", "Salını Salını" ve "Rüzgar" isimli şarkıları yorumluyor.

Hikâyesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan yapım, bugünden itibaren hafta içi her gün TRT 1'de izlenebilecek.