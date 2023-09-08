Gaziantep sanat dolu bir haftaya hazırlanıyor

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan GAGİAD Kültür Sanat Festivali, resim, heykel, fotoğraf, video başta olmak üzere birçok farklı disiplinin bir araya geldiği çağdaş sanat eserlerini sunan sergileri ve klasik müziğin başarılı yorumcularını bir araya getirecek. Sürdürülebilirliği odağına alan festival, her yıl daha da büyüyerek Gaziantep’i kültür sanat alanında önemli bir merkez haline getirme vizyonuyla hayata geçiriliyor.

Köklü ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Gaziantep’in Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olmasının yanı sıra “Yaşanabilir Şehirler” listesinde de üst sıralara tırmanmaya başladığını belirten GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep'in gelişen yapısını kültür ve sanatla birleştirerek şehrin bu alandaki potansiyelini ortaya çıkartmak istediklerinin altını çizerek, “Sanat, gelişen toplumların ufkunu aydınlatan, farklı bakış açıları getiren çok önemli bir alan. Biz de bu anlamda kentin sosyo-kültürel alandaki yatırımlarını hızlandırmak istedik. GAGİAD Kültür Sanat Festivali ile sanatın birleştirici gücünü kullanarak kentimizdeki kucaklaşmayı, birleşmeyi bir kez daha gün yüzüne çıkarmayı arzu ediyoruz. Geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz bu festival ile kentimize, kültür ve gastronomi alanındaki bilinirliğe ek olarak ‘sanat şehri’ sıfatını kazandırmayı istiyoruz” dedi.

Sanat camiasının bölgeye katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Koçer, sözlerine şöyle devam etti: “GAGİAD Kültür Sanat Festivali bu anlamda önemli bir eşik. Gaziantep’in bir sanat şehri olabilmesi için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Gaziantep'in zenginlikleri arasına ‘sanat şehri’ unvanını da katmak istiyoruz. Bu kenti aynı zamanda ‘sanat şehri’ olarak önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

“Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz”

Festival çalışmalarına 6 Şubat depremleri öncesinde başladıklarını belirten Koçer, “Çok önemsediğimiz, önemli planlamalar yaptığımız festivalimizi, yaşadığımız büyük acı nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Yaşadığımız felaketin yıkıcılığıyla gündemimiz değişmiş olsa da kentimizi ‘sanat şehri’ yapma motivasyonumuz hiç eksilmedi. Şimdi, sanatın birleştirici, iyileştirici gücüne inanarak tekrar yola çıkıyoruz. Sanat, insan duyarlılığını ve yaratıcılığını ifade etmenin, düşünce ve duyguları estetik bir şekilde aktarmanın evrensel bir yolu. Bu yoldan yürümek, bir araya gelmek, kucaklaşmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Festivalle bugün ektiğimiz tohumların, kentimizin yarınlarında büyümesini, kökleşmesini istiyoruz. Festivalimizin kapsamını ve etkisini her yıl yükselen bir ivmeyle artırarak kültür sanata desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye’nin farklı kuşaklarından sanatçıların eserleri bir arada

GAGİAD’ın sanat danışmanı Yasemin Bay’ın genel sanat yönetmenliğinde hazırlanan GAGİAD Kültür Sanat Festivali, şehrin en güzel hanlarından biri olan Pürsefa Hanı’nda iki sergiye ev sahipliği yapacak. “Pür-hayâl” ve “...fakat kalbim seninledir” başlıklı sergiler 28 Ekim tarihine kadar izlenebilecek.

Adını ‘pür’ kelimesinin farklı anlamlarından alan “Pür-hayâl” sergisi; ‘dolu, çok’ anlamına gelen ‘pür’ ön ekiyle ‘hayâl’i çoğaltan bir mânâ taşıyor. Sanatçıların eserleri ile kurulan ‘saf, temiz hayâller’, Pürsefa Hanı ve karşısında yer alan Mevlevihane ile huzur ve dinginliğe atıfta bulunan bir bağ kuruyor. Pürsefa Hanı’nın giriş katındaki sergide Türkiye modern resminin ustalarından günümüzün dikkat çeken sanatçılarına değin uzanan zengin bir seçki sunuluyor. Sergide Murat Akagündüz, Hüseyin Aksoy, Çiğdem Aky, Erol Akyavaş, Elvan Alpay, Hakkı Anlı, Nejad Melih Devrim, Osman Dinç, Tayfun Erdoğmuş, Hakan Gürsoytrak, Nuri İyem, Hacer Kıroğlu, Komet, Murat Morova, Seçkin Pirim, Damla Sari, Aras Seddigh, Kemal Seyhan, Gürsel Soyel, Canan Tolon, Selim Turan, Mehmet Ali Uysal ve Merve Zeybek’in yapıtları yer alıyor.

Pürsefa Hanı’nın ikinci katında yer alan “…fakat kalbim seninledir” sergisindeki eserler ise aşk, inanç, adanmışlık, birlik ve beraberlik temaları etrafında kendine özgü bir dil kuruyor. Sergi, içinde yer aldığı yapının bir zamanlar toplanan buğdayların paylaşıldığı mekân olmasından hareketle, bir arada olma ve paylaşma hissini merkezine alıyor. Diğer yandan, Gazianteplilerin geçmişten bugüne kentlerine duydukları derin aşka ve bağlılığa bir övgü niteliği de taşıyor. Sergi, Ahu Akgün, Rahmi Aksungur, Levent Aygül, Bengisu Bayrak, Eda Emirdağ, Neş’e Erdok, Seda Gazioğlu, Göksu Gül, Hakan Gürsoytrak, Çağıl Harmandar, Alp İşmen, Osman Nuri İyem, Fatih Kahya, Yonca Karakaş, Hamza Kırbaş, Temür Köran, Ardan Özmenoğlu, Ali Şentürk, Ozan Türkkan, Erdem Varol ve Ufuk Yılmaz’ın eserlerini bir araya getiriyor.

Şehrin her köşesinden klasik müzik tınıları yükselecek

GAGİAD Kültür Sanat Festivali, aynı zamanda klasik müzik konserleriyle sanatseverleri şehrin dört bir yanında büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Şef Eray İnal'ın yönetimindeki festival orkestrası Çukurova Symphonic Project, Türkiye’nin en önemli tenorlarından Hakan Aysev'in solistliğinde hem klasik müziğin hem de Türk bestecilerin önemli yapıtlarını sunacak. Anadolu Nefesli Beşlisi ise zengin repertuarıyla Gaziantep’in farklı noktalarında dinleyicilere klasik müzikle sürpriz karşılaşmalar yaşatacak.

Klasik müzik konserleri Klasik Batı Müziği ile Klasik Türk Müziği’ni bir araya getiren “Itrî ve Bach” konseriyle devam edecek. Ertan Tekin (duduk), Murat Aydemir (tanbur), Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Selin Nardemir’den (viyolonsel) oluşan orkestra, konserde aynı yüzyılda yaşamış ancak farklı zamanlarda ve mekânlarda sanatlarında zirve yapmış iki büyük müzik adamını, Itrî ile Bach’ı bir araya getirecek. Konserde, Itrî'nin Segâh Bayram Tekbiri ve Bach'ın Trio için Sol majör Sonat’ı dahil 14 eser seslendirilecek.

2-8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek GAGİAD Kültür Sanat Festivali, Gazianteplileri ve şehri ziyaret eden sanatseverleri, sergiler, konserler, atölye çalışmaları ve sanatçı söyleşilerinin yer aldığı zengin bir programla buluşturacak.