Gişede en çok Güzel ve Çirkin kazandı

03 Ocak 2018

Bill Condon’un yönettiği ve Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans ile Kevin Kline’ın oynadığı "Güzel ve Çirkin", geçen yıl dünya genelinde en çok hasılat elde eden film oldu.

Box Office Mojo'nun verilerinden derlenen bilgilere göre, Güzel ve Çirkin geçen yıl ABD'de 504 milyon dolar, diğer ülkelerde de 759 milyon dolar gelir elde ederek 1 milyar 263 milyon dolarlık hasılatla gişede zirvede yer aldı.

Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) ABD'de 226 milyon dolar, diğer ülkelerde ise 1 milyar 10 milyon dolarlık hasılatla ikinci sırada geldi.

Star Wars: Son Jedi ABD'de zirvede

Star Wars serisinin 8'inci filmi Star Wars: Son Jedi (Star Wars: Last Jedi) geçen yıl ABD'de 533 milyon dolar, diğer ülkelerde de 523 milyon dolar gelir elde etti. Toplam 1 milyar 56 milyon dolarlık hasılatla dünya genelinde üçüncü, ABD'de en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başardı.

Gişe hasılatı dünyada arttı, ABD'de azaldı

Medya verilerini toplayan comScore şirketinin verilerine göre de sinema endüstrisinde uluslararası gişe hasılatı 2017'de bir önceki yıla göre artış gösterirken, ABD'de azaldı.

Amerikan sinema sektöründe toplam gişe hasılatı 2017'de 11,1 milyar dolar olurken, bir önceki yıla göre yüzde 2,6 düşüş gösterdi. Amerikan sinema endüstrisi, 2016'da toplam 11,4 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Öte yandan, uluslararası sinema sektörünün 2016'da 27,4 milyar dolar olan toplam gişe hasılatı, geçen yıl yüzde 5,1 artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA