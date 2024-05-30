Gladyatör dövüşlerinin yapıldığı Perge Antik Kenti stadyumunun 5 bin kişilik kısmı açıldı

Günümüze ulaşmış en büyük ve önemli antik yerleşimlerden biri olmasının yanında, kazılarda tespit edilen kalıntılar ve eserlerin uygarlık tarihindeki önemi nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Perge Antik Kenti’nde, Türkiye’nin en iyi korunmuş antik stadyumları arasında bulunan stadyum alanının 5 bin kişilik kısmı açıldı. Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, stadyumda tamamlanan kazı çalışmalarının 2018 yılında Antalya Müzesi öncülüğünde başladığını dile getirdi.

"Antalya’ya yeni bir gösteri alanı kazandırmak istiyoruz"

Kazı sorumluluğunun 2020 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçmesiyle kazılara devam edildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, şu şekilde devam etti:

"Bu arenayı tamamlamak istedik, çünkü bu alanın oldukça özel bir yapısı var. Özellikle antik dönemde gladyatör dövüşlerinin ve hayvan avlarının yapıldığı özel bir amfi tiyatroya dönüştürülmüş aslında. Biz de bu yapının bütün mimari verisini ve dokusunu net olarak görmek için, alandaki çalışmayı tamamlamak istedik. Alan yaklaşık 5 bin kişilik bir kapasiteye sahip. Stadyumun tamamı 30 bin kişilik, ancak açılan bölümün özellikle arena kısmı gösteriler için de çok uygun bir alan. Aspendos’ta bildiğiniz gibi bir tiyatro var, bir tiyatronun dışında Antalya’ya böyle bir yeni bir gösteri alanı da kazandırmak istiyoruz arkeolojik bulgular dışında."

Bulgular, bilim dünyasına aktarılacak

Mimari olarak da önemli bulgulara rastladıklarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, bulguları bilim dünyasına aktaracaklarını kaydetti. Dönmez, "Hayvanların saklandığı alanları hayvan hücrelerini ortaya çıkardık. Ve bu hücrelerde hayvanların arenaya nasıl salındığı bağlamında oldukça yeni bulgular elde ettik. Bunlar arkeolojik mimaride oldukça yeni bulgular oldu. Arenanın tam ortasında kare kaydı blokları yer almakta devşirme, bunlar üzerine araştırmalar yürüttük. Şu anki bulgularımızla, imparatorluk döneminde bu alanda gladyatör dövüşleri ve hayvan avlarının yanı sıra öğle aralarında gösteri olarak idam cezalarının yapıldığını ortaya koyduk. Bunları da bilim dünyasında yayınlayacağız" diye konuştu.

Ziyaretçi sayısı artıyor

30 bin kişilik stadyumun özelliklerine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, yapının çok iyi korunduğunu vurgulayarak, antik kentin ziyaretçi sayısının her yıl arttığını dile getirdi. Dönmez, "Yapıdaki kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra gerek arkeolojik gerekse Kültür alanında Antalya'ya çok büyük bir faydası olacağını düşünüyoruz. Antik kentimizin, pandemi döneminden bu yana ziyaret eden kişi sayısı artıyor, 2022 yılında 142 bin kişiyken 2023 yılında 150 bine yükseldiğini gördük" dedi.