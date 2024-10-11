Gökyüzü ve uzay meraklıları yarın 'Astronomi Şenliği'nde buluşuyor

Rami Kütüphanesi'nde yarın 'Astronomi Şenliği' düzenlenecek. Gökyüzü ve uzaya dair merak uyandıran 50'ye yakın etkinliğin düzenleneceği etkinlikte, çocuklara yönelik atölyeler, seminerler ve film gösterimleri yapılacak.

Uzay temalı sergiler çocuklarla buluşacak

Astronomi ve uzay temalı sergiler, uzman astronomlarla paneller ve söyleşiler ile bilimsel ve eğitsel paneller de programda çocuklarla buluşacak. Şenliğe katılım için Rami Kütüphanesi'nin etkinlik sayfasından kayıt yaptırmak gerekiyor.

Geçmişi 18. yüzyılın ortalarına dek uzanan Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan, aslına uygun restorasyon ve renovasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buldu. Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye 'https://ramikutuphanesi.gov.tr' adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.