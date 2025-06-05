Gordion Antik Kenti’nde büyük keşif: Frig kraliyet ailesine ait mezar gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Müzesi bahçe­sinde Gordion Antik Kenti’n­de yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan, Frig kraliyet ailesi­ne ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gordion’un, milattan önce bi­rinci binyılın erken dönemle­rinde Friglerin başkenti olarak sahneye çıktığını aktaran Ersoy, arkeoloji tarihine ise 131 yıl ön­ce, Berlin-Bağdat tren yolunun inşası sırasında keşfedilmesiyle dahil olduğunu anlattı.

46 tümülüste kazı yapıldı

Bakan Ersoy, 1900’lü yılların başında ilk kazıların yapıldığı­nı, bugüne kadar geçen 100 yılı aşkın sürede tam 46 tümülüste kazı gerçekleştirildiğini ve bu­gün anıtsal Frig mimarisinin M.Ö 800’e tarihlenen geniş tah­ribat tabakası ve Frig uygarlığı­nın kimlik vesikası olan bir an­tik kentin karşısında durduğunu kaydetti. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla 2023’de Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dün­ya Miras Listesi’ne alındığını ve bu kenti Geleceğe Miras çalış­malarına da dahil ettiklerini ifa­de eden Ersoy, geçen yıl Anka­ra Hacı Bayram Veli Üniversi­tesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt’un Gordion’a koordinatör kazı baş­kanı olarak atandığını bildirdi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Gordion bölgesindeki çalış­malarımız tümülüslerde devam ediyor. Santim santim ilerlene­rek sürdürülen bu yoğun ve titiz mesai kapsamında, T26 tümülü­sü olarak adlandırdığımız önem­li bir alanı, yüzyıllar sonra gün ışığı ile buluşturduk. Antik kent­te kazılan 47’nci tümülüs olan T26 tümülüsünde 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar oda­sı gün yüzüne çıkarıldı. Toplam 88 metal eser bulundu, mezar içindeki iri kazanlar ve diğer bu­luntuların yanı sıra güney ve ku­zey duvarlarında demir çiviler­le asılmış şekilde bulunan bronz kaplar, neredeyse tamamen sağ­lam olarak ele geçirildi. Söz ko­nusu bu eserlerden yola çıkarak mezar odasındaki kişinin, Gor­dion ve Midas ile ilişkili krali­yet ailesinden birisi olabileceği­ni tahmin ediyoruz. Bu yıl içinde mezar odasının ve bulunan eser­lerin yerinde sergilenmesine yö­nelik çalışmaları tamamlayaca­ğız. Halihazırda bu eserlerden 47 tanesinin restorasyon ve konser­vasyon işlemleri tamamlanarak Gordion Müzemize getirildi. İl­gili prosedürler tamamlandığın­da diğer eserlerimiz de müzedeki yerlerini alacaktır.”

Bronz ve demir eserlerin, gün yüzüne çıkarıldıktan sonra özel koşullarda laboratuvara taşın­dığını, yüzeylerindeki koroz­yonun burada kontrollü yön­temlerle temizlendiğini akta­ran Ersoy, “Mekanik temizlik ve kimyasal stabilizasyon süreçle­rinin ardından da eserler uygun mikroklimatik ortamlarda sak­lanmaktadır. Kırıklar yapıştırıl­makta, çatlak ve eksik kısımlar uygun yöntemlerle desteklene­rek tamamlanmaktadır” dedi.

2024’te 6 bin eser bulundu

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi’nin 2023 yılı Ekim ayın­da Efes Antik Kenti’nde başla­tıldığını ve kısa sürede ülke ge­nelinde toplam 251 kazı alanını kapsayacak şekilde genişletildi­ğini hatırlattı.

Ersoy, “Geleceğe Miras Pro­jemizin istihdama olan katkısı­nın da altını çizmemiz gereki­yor. 2024 yılında 2 bin uzman ve 3 binin üzerinde işçi olmak üze­re 5 binden fazla kişiye istihdam sağladık. Özellikle arkeoloji ala­nında kariyer yapmak ve sürdür­mek isteyenler için önemli bir fırsat oldu. Bu ek istihdamlarla yürütülen yoğun çalışmalar ise önemli kazanımları beraberinde getirdi. Yalnızca 2024 yılında el­de edilen arkeolojik buluntu sa­yısı 6 binin üzerindedir. Hayata geçirdiğimiz projeler öncesinde kazı çalışmaları 45 gün ya da en fazla 2 aylık bir dönemde yapılı­yordu” şeklinde konuştu.