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Gordion Antik Kenti’nde büyük keşif: Frig kraliyet ailesine ait mezar gün yüzüne çıkarıldı

Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “ Bu yıl içinde eserlerin yerinde sergilenmesine yönelik çalışmaları tamamlayacağız” dedi.

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Gordion Antik Kenti’nde büyük keşif: Frig kraliyet ailesine ait mezar gün yüzüne çıkarıldı
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Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Müzesi bahçe­sinde Gordion Antik Kenti’n­de yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan, Frig kraliyet ailesi­ne ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gordion’un, milattan önce bi­rinci binyılın erken dönemle­rinde Friglerin başkenti olarak sahneye çıktığını aktaran Ersoy, arkeoloji tarihine ise 131 yıl ön­ce, Berlin-Bağdat tren yolunun inşası sırasında keşfedilmesiyle dahil olduğunu anlattı.

46 tümülüste kazı yapıldı

Bakan Ersoy, 1900’lü yılların başında ilk kazıların yapıldığı­nı, bugüne kadar geçen 100 yılı aşkın sürede tam 46 tümülüste kazı gerçekleştirildiğini ve bu­gün anıtsal Frig mimarisinin M.Ö 800’e tarihlenen geniş tah­ribat tabakası ve Frig uygarlığı­nın kimlik vesikası olan bir an­tik kentin karşısında durduğunu kaydetti. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla 2023’de Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dün­ya Miras Listesi’ne alındığını ve bu kenti Geleceğe Miras çalış­malarına da dahil ettiklerini ifa­de eden Ersoy, geçen yıl Anka­ra Hacı Bayram Veli Üniversi­tesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt’un Gordion’a koordinatör kazı baş­kanı olarak atandığını bildirdi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Gordion bölgesindeki çalış­malarımız tümülüslerde devam ediyor. Santim santim ilerlene­rek sürdürülen bu yoğun ve titiz mesai kapsamında, T26 tümülü­sü olarak adlandırdığımız önem­li bir alanı, yüzyıllar sonra gün ışığı ile buluşturduk. Antik kent­te kazılan 47’nci tümülüs olan T26 tümülüsünde 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar oda­sı gün yüzüne çıkarıldı. Toplam 88 metal eser bulundu, mezar içindeki iri kazanlar ve diğer bu­luntuların yanı sıra güney ve ku­zey duvarlarında demir çiviler­le asılmış şekilde bulunan bronz kaplar, neredeyse tamamen sağ­lam olarak ele geçirildi. Söz ko­nusu bu eserlerden yola çıkarak mezar odasındaki kişinin, Gor­dion ve Midas ile ilişkili krali­yet ailesinden birisi olabileceği­ni tahmin ediyoruz. Bu yıl içinde mezar odasının ve bulunan eser­lerin yerinde sergilenmesine yö­nelik çalışmaları tamamlayaca­ğız. Halihazırda bu eserlerden 47 tanesinin restorasyon ve konser­vasyon işlemleri tamamlanarak Gordion Müzemize getirildi. İl­gili prosedürler tamamlandığın­da diğer eserlerimiz de müzedeki yerlerini alacaktır.”

Bronz ve demir eserlerin, gün yüzüne çıkarıldıktan sonra özel koşullarda laboratuvara taşın­dığını, yüzeylerindeki koroz­yonun burada kontrollü yön­temlerle temizlendiğini akta­ran Ersoy, “Mekanik temizlik ve kimyasal stabilizasyon süreçle­rinin ardından da eserler uygun mikroklimatik ortamlarda sak­lanmaktadır. Kırıklar yapıştırıl­makta, çatlak ve eksik kısımlar uygun yöntemlerle desteklene­rek tamamlanmaktadır” dedi.

2024’te 6 bin eser bulundu

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi’nin 2023 yılı Ekim ayın­da Efes Antik Kenti’nde başla­tıldığını ve kısa sürede ülke ge­nelinde toplam 251 kazı alanını kapsayacak şekilde genişletildi­ğini hatırlattı.

Ersoy, “Geleceğe Miras Pro­jemizin istihdama olan katkısı­nın da altını çizmemiz gereki­yor. 2024 yılında 2 bin uzman ve 3 binin üzerinde işçi olmak üze­re 5 binden fazla kişiye istihdam sağladık. Özellikle arkeoloji ala­nında kariyer yapmak ve sürdür­mek isteyenler için önemli bir fırsat oldu. Bu ek istihdamlarla yürütülen yoğun çalışmalar ise önemli kazanımları beraberinde getirdi. Yalnızca 2024 yılında el­de edilen arkeolojik buluntu sa­yısı 6 binin üzerindedir. Hayata geçirdiğimiz projeler öncesinde kazı çalışmaları 45 gün ya da en fazla 2 aylık bir dönemde yapılı­yordu” şeklinde konuştu.