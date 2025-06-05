Gordion Antik Kenti’nde büyük keşif: Frig kraliyet ailesine ait mezar gün yüzüne çıkarıldı
Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “ Bu yıl içinde eserlerin yerinde sergilenmesine yönelik çalışmaları tamamlayacağız” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Müzesi bahçesinde Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan, Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gordion’un, milattan önce birinci binyılın erken dönemlerinde Friglerin başkenti olarak sahneye çıktığını aktaran Ersoy, arkeoloji tarihine ise 131 yıl önce, Berlin-Bağdat tren yolunun inşası sırasında keşfedilmesiyle dahil olduğunu anlattı.
46 tümülüste kazı yapıldı
Bakan Ersoy, 1900’lü yılların başında ilk kazıların yapıldığını, bugüne kadar geçen 100 yılı aşkın sürede tam 46 tümülüste kazı gerçekleştirildiğini ve bugün anıtsal Frig mimarisinin M.Ö 800’e tarihlenen geniş tahribat tabakası ve Frig uygarlığının kimlik vesikası olan bir antik kentin karşısında durduğunu kaydetti. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla 2023’de Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındığını ve bu kenti Geleceğe Miras çalışmalarına da dahil ettiklerini ifade eden Ersoy, geçen yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt’un Gordion’a koordinatör kazı başkanı olarak atandığını bildirdi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
“Gordion bölgesindeki çalışmalarımız tümülüslerde devam ediyor. Santim santim ilerlenerek sürdürülen bu yoğun ve titiz mesai kapsamında, T26 tümülüsü olarak adlandırdığımız önemli bir alanı, yüzyıllar sonra gün ışığı ile buluşturduk. Antik kentte kazılan 47’nci tümülüs olan T26 tümülüsünde 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı. Toplam 88 metal eser bulundu, mezar içindeki iri kazanlar ve diğer buluntuların yanı sıra güney ve kuzey duvarlarında demir çivilerle asılmış şekilde bulunan bronz kaplar, neredeyse tamamen sağlam olarak ele geçirildi. Söz konusu bu eserlerden yola çıkarak mezar odasındaki kişinin, Gordion ve Midas ile ilişkili kraliyet ailesinden birisi olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl içinde mezar odasının ve bulunan eserlerin yerinde sergilenmesine yönelik çalışmaları tamamlayacağız. Halihazırda bu eserlerden 47 tanesinin restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanarak Gordion Müzemize getirildi. İlgili prosedürler tamamlandığında diğer eserlerimiz de müzedeki yerlerini alacaktır.”
Bronz ve demir eserlerin, gün yüzüne çıkarıldıktan sonra özel koşullarda laboratuvara taşındığını, yüzeylerindeki korozyonun burada kontrollü yöntemlerle temizlendiğini aktaran Ersoy, “Mekanik temizlik ve kimyasal stabilizasyon süreçlerinin ardından da eserler uygun mikroklimatik ortamlarda saklanmaktadır. Kırıklar yapıştırılmakta, çatlak ve eksik kısımlar uygun yöntemlerle desteklenerek tamamlanmaktadır” dedi.
2024’te 6 bin eser bulundu
Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi’nin 2023 yılı Ekim ayında Efes Antik Kenti’nde başlatıldığını ve kısa sürede ülke genelinde toplam 251 kazı alanını kapsayacak şekilde genişletildiğini hatırlattı.
Ersoy, “Geleceğe Miras Projemizin istihdama olan katkısının da altını çizmemiz gerekiyor. 2024 yılında 2 bin uzman ve 3 binin üzerinde işçi olmak üzere 5 binden fazla kişiye istihdam sağladık. Özellikle arkeoloji alanında kariyer yapmak ve sürdürmek isteyenler için önemli bir fırsat oldu. Bu ek istihdamlarla yürütülen yoğun çalışmalar ise önemli kazanımları beraberinde getirdi. Yalnızca 2024 yılında elde edilen arkeolojik buluntu sayısı 6 binin üzerindedir. Hayata geçirdiğimiz projeler öncesinde kazı çalışmaları 45 gün ya da en fazla 2 aylık bir dönemde yapılıyordu” şeklinde konuştu.