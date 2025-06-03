Guns N’ Roses’tan İstanbul’da efsanevi gece

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Guns N’ Roses, 32 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne aldı. İlk kez 1993 yılında Türkiye’de konser veren Amerikalı grup, 2 Haziran 2025 tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda binlerce müzikseverin karşısına çıktı.

Grubun Avrupa turnesi kapsamında gerçekleşen konser, ikonik parçaları ve canlı performanslarıyla adeta bir müzikal şölen sundu.



BKM’nin 30. yılı kapsamında, BKM organizasyonu ile hayata geçirilen bu konser, sahne sistemleri ve teknik altyapısıyla da uluslararası standartlarda bir prodüksiyona ev sahipliği yaptı. Etkinliğin tüm teknik yapısı, sektörün öncü markalarından STARAS tarafından üstlenildi.