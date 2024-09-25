Halk ozanı Neşet Ertaş mezarı başında anıldı

Halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı. Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş, burada yaptığı açıklamada, acılarının hep taze olduğunu söyledi: "Biz buraya senede 2-3 kere gelebiliyoruz, devlet büyüklerimiz de her zaman yanımızda ama halkımız, tüm sene boyunca her zaman buradalar, dualarını eksik etmiyorlar. Atalarımızın bıraktığı güzel duygular, bizim görevimiz de bunu bizden sonraki nesillere aktarmak. Gelen herkese saygılarımı sunuyorum ailemiz adına" dedi.

Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel, Ertaş'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Vefat ile insanlar zamanla unutulur, gider. Ama vefatından sonra gittikçe büyüyen, çoğalan, eserleriyle gönüllerdeki yerini daha da güçlendiren, dünyada hak ettiği değeri daha iyi anlaşılan bir büyük ustanın kabri başındayız. Bu anlamlı günde ziyaret eden herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anma töreninde, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da hazır bulundu.