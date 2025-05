Amerikalı pop müzik ikonu Halsey, Türk hayranlarıyla bir kez daha bir araya gelmek için Türkiye’ye geliyor.

2022 konserindeki performansıyla hayranlarına unutlmaz bir gece yaşatan Halsey, 21 Ağustos'ta bir kez daha Türkiye’de sahne alacak.

Alternatif rock, elektronik ve pop müziği benzersiz tarzda harmanlayan Halsey, 21 Ağustos’ta İstanbul Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

Stagepass & Concerts East ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleşecek bu dev konserin biletleri 4 Haziran’da saat 13.00’te satışa açılacak.

Küresel pop ikonu Halsey

Henüz 17 yaşında söz yazarlığıyla müzik kariyerine adım atan Halsey, YouTube ve SoundCloud’da yayımladığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekti.

2014'de çıkardığı Room 93 EP’siyle müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı ve kısa sürede global yıldız haline geldi.

Alternatif müziğe getirdiği yenilikçi dokunuşlarla, kariyerinde hızla yükseldi.

Billboard Hot 100’de 12 hafta zirvede kalan hitleriyle milyonları peşinden sürükleyen Halsey, dünya çapında 15 milyondan fazla albüm satışıyla müzik endüstrisinde kendine sağlam yer edindi.

Halsey; Closer (The Chainsmokers), Boy With Luv (BTS) ve Without Me, New Americana, Colors gibi şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde taht kurdu.

Amerikan asıllı sanatçı, röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getirerek kendini adeta bir "Türk gibi" hissettiğini vurguluyor.