Harika Avcı'dan şok sözler: Karaciğerim bitti, yakın zamanda ölümüm duyulacak

Medyatik aşkları, zaman zaman yaşadığı maddi ve sağlık sorunlarıyla gündem olan Harika Avcı yine magazin dünyasına damga vuran açıklamalarda bulundu. Bir dönem ismi dillerden düşmeyen Avcı'nın son açıklamaları büyük bir üzüntü yaşattı. Onur Akay'a konuşan Avcı "Karaciğerim bitti, yakın zamanda ölümüm duyulacak" dedi.

"Doktora gitmiyorum"

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 64 yaşındaki Avcı, karaciğer sirozu ile mücadele ettiğini belirterek, “Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz,” ifadelerini kullandı.

Daha önce karaciğer kanseri teşhisi de konulduğunu söyleyen Avcı, ölümü kabullenmiş görünürken, en büyük endişesinin can dostu köpeği olduğunu dile getirdi. “Köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa, ne olur ona sahip çıkın,” sözleriyle duygulandırdı.

Zor günler geçiren sanatçı, açıklamasını “Herkesi affettim” diyerek noktaladı. Harika Avcı’nın bu açıklamaları, sanat camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.