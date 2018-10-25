HasTavuk, Karagöz ve Hacivat’ı perdeden sinemaya taşıdı

25 Ekim 2018

BURSA - HasTavuk A.Ş. sosyal sorumluluk projesi kapsamında gölge oyunu Karagöz ve Hacivat’ı perdeden sinemaya taşıdı. Uzun yıllardır gölge oyunu perdesinde Karagöz ve Hacivat’a hayat veren Bursalı hayali Nevzat Çiftçi’nin sergilediği 45 dakikalık oyun, teknoloji yardımıyla sinema perdesine aktarıldı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen prömiyerde konuşan HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer; “Dünyada bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu projeye hayat vermekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Bursa’dan doğup geleneksel mirasımız haline gelen bu kahramanları zorlu bir süreçle günümüz teknolojisiyle harmanladık. Amacımız, milli değerimiz olan Hacivat ve Karagöz’e sahip çıkarak gelecek nesillere tanıtmaktır” dedi.

‘Karagöz Yolda’ oyunun yazarı hayali Nevzat Çiftçi de dünyada Karagöz perdesinin sinemanın ilk ayağı olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Proje kapsamında Karagöz’ü daha geniş kitlelere interaktif şekilde ulaştırabildiklerini anlatan Çiftçi, “Çocukların seyirci olması ve oyun esnasında karakterlerle diyaloga girmeleri onlar için oyunumuzu daha da eğlenceli kılıyor” diye konuştu.