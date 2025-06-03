Ünlü oyuncu İlker Aksum’un İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle yaşadığı tartışma anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olayın ardından açıklama yapan Aksum, yaşananlara dair konuştu.

Eşi sakinleştirmeye çalıştı

‘Yabancı Damat’, ‘Çarli’, ‘7. Koğuştaki Mucize’ ve ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz’ gibi yapımlarla tanınan 53 yaşındaki oyuncu, İzmir’in Urla ilçesinde trafikte yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Yol verme tartışması sırasında aracından inen Aksum’un karşı tarafa yüksek sesle bağırdığı ve ağır küfürler ettiği görüntülere yansıdı.

Dilay Ekmekçioğlu’nun eşini sakinleştirmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlker Aksum'dan ilk açıklama

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Aksum, yaşananlardan dolayı özür diledi.

Trafikte tartıştığı kişinin kendisine hakaretler savurduğunu ifade eden Aksum, "O an sinirlerime hakim olamadım, ben de karşılık verdim. Özür dilerim dostlar" ifadelerini kullandı

Daha sakin olması gerektiğini de belirten ünlü oyuncu, "53 yaşındayım, 'artık baba oldum' diyorum ama eşimin ve çocuğumun yanında böyle hakaretler duyunca öfkeyle tepki verdim." dedi.

İlker Aksum kimdir?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da dünyaya geldi. Aksum, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.

Ünlü oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı.

“Çarli” dizisinde Afakan Dayı rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

"Küçük Kıyamet" filmiyle 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Özellikle ‘Yabancı Damat’taki Ruşen rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Şahsiyet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azizler gibi yapımlarda rol aldı.