İstanbul Filarmoni Derneği Klasik Müzik Festivali, 23 Şubat'ta başlıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenen İstanbul Filarmoni Derneği’nin “Klasik Müzik Festivali” 23 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında, Moda All Saints Kilisesi’nde gerçekleştirilecek.

“İstanbul Filarmoni Derneği Klasik Müzik Festivali”, 1945 yılında kurulan ve İstanbul’un çok sesli müzik tarihinin temel taşlarından biri olan İstanbul Filarmoni Derneği tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

4 gün sürecek

78 yıllık köklü bir müzik geleneğini; Kadıköy Moda’yı, kaliteli müzik yapan sanatçılarla buluşturmayı amaçlayan festival dört gün sürecek.

"Kalıcı olmayı hedefliyoruz"

İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna ilk kez gerçekleşecek olan Klasik Müzik Festivali hakkında şunları söyledi:

“- Geleneksel olarak müzik festivalleri yaz aylarında yapılıyor ama klasik müziği sevenlere kışın da festival coşkusunu yaşatmak istiyoruz. Hedeflerimizden biri, sanatçılar ve müzikseverler arasında etkileşimi ve iletişimi kolaylaştıran konserler yaratmaktır.

- Festival bu yıl ülkemizin önde gelen sanatçılarına ev sahipliği yapıyor. Sanatçı ve müzikseverleri ilham verici bir atmosfere sahip All Saints Kilisesi’nde buluşturarak İstanbul’un kalıcı festivallerinden biri olmayı amaçlıyoruz."

Festivalde 10 konser programı yer alıyor

23 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek açılış konserinde “Batıdan Doğuya” temasıyla Bariton Artür Bağdasaroğlu, Soprano Seta Kürkçüoğlu’na piyanoda Margarit Sargsyan‘ın (Ukrayna) eşlik edeceği ve Mozart ile Beethoven'dan, Ermeni besteciler Gomidas, Galanderian’a kadar geniş bir yelpaze ile müzikseverlere seslenilecek.

Festivalin ikinci gününde (15 Şubat Cumartesi) genç yetenek piyanist Defne Erdem sahne alacak. Erdem; Bach, Beethoven, Rahmaninoff, Mendelsnonh, Ravel ve Saygun’un eserlerini seslendirecek.