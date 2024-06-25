İstanbul haftalık kültür-sanat etkinlik takvimi

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğunun sahneleyeceği 'Şiirsel Dans Draması: Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu', 29 Haziran'da ise 'Anadolu Ateşi 25.Yıl Gösterisi' izleyiciyle buluşacak. Maximum Uniq Hall'de 30 Haziran'da ise 'Hücreler' oyunları sahnelenecek.

Müzik tutkunlarına özel alternatifler

Sanatçı Levent Yüksel, sahnedeki 30. yılı dolayısıyla 27 Haziran'da AKM'de senfonik konser verecek.

Maximum Uniq Hall'de 28 Haziran'da 'Maceo Plex - Raxon - Via - Leyna', 29 Haziran'da 'Oscar and The Wolf' konseri gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 26 Haziran'da Bülent Ortaçgil, 30 Haziran'da ise Şevval Sam sahne alacak.

'Child in Time', 'Hurricane' ve 'Perfect Strangers' gibi birçok unutulmaz şarkı ile dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple,bugün KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Sinan Niyazioğlu, Doç. Dr. Yasemin Nur Erkalır ve Prof. Dr. Nezih Recep Aysel'in üstlendiği 'Temsil ve Hafıza' sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açık olacak.

Ressam ve öğretmen İkranur Doğan'ın hazırladığı Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan 'Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları' sergisi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi'nde görülebilecek.

İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'ın İstanbul Modern'de açtığı ilk kişisel sergisi 'Senin beklenmedik karşılaşman', 9 Şubat 2025'e kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

İBB Kültür AŞ tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin 20 üniversitesinden 41 sanatçı adayının, 80 eserle yer aldığı 'Genç Buluşmalar' karma sergisi, Taksim Sanat'ta ziyarete açıldı.

Fotoğrafçı Tanın Helvacı'nın Venedik'te çektiği fotoğrafların, ressam Leyla Sabah'ın çalışmalarıyla buluştuğu 'BirBüyüktürİki' sergisi Artizan Sanat'ta görülebilecek.

Pop art sanatçısı Nesren Jake'in beşinci kişisel sergisi 'Lunatic Asylum' 5 Temmuz'a kadar Maximum Uniq Hall'de sanatseverlerle buluşacak.

Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak misyonuyla hayata geçirilen 'Osmanlı Saray Çinileri' projesi kapsamında hazırlanan, 'İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler' sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü'nde beğeniye sunuldu.

'Geniş Açı' Macar sinemasının 120 yılını yansıtıyor

Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan 'Geniş Açı' sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alan 'Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler' sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sanatseverleri bekliyor.