Jennifer Lopez'den Türkiye'de iki konser! Tarihler belli oldu

Amerikalı şarkıcı, oyuncu, yapımcı ve moda tasarımcısı Jennifer Lopez, 'Up All Night: Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek. Etkinlik, TemaCC organizasyonuyla 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 845 binden fazla ziyaretçi ağırlamıştı

Festival, bu yıl 1-17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da, 120 bin metrekarelik bir alanda düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 845 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, bu yıl da yoğun katılım bekliyor.

Lopez, bugüne kadar 80 milyondan fazla albüm sattı ve müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Ayrıca rol aldığı sinema filmleri dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti. Son dönemde Netflix'te yayınlanan 'Atlas' ve 'The Mother' ile Amazon Prime Video'daki 'Unstoppable' yapımlarıyla dikkat çeken sanatçı, şu sıralar Netflix için çekilen 'Office Romance' filminde Brett Goldstein ile başrolde yer alıyor.

Jennifer Lopez, İstanbul'un ardından 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.