Kahve tutkunları 3-6 Ekim'de Ataköy Marina'da buluşuyor

10. İstanbul Coffee Festival, 3-6 Ekim'de Ataköy Marina Açık Hava Etkinlik Alanı'nda kahve sevenleri ağırlayacak.

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festivalin 10. yılını gururla karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Festivallerimiz sektör ile kahve sevenler arasında güçlü bir enerji bağı kurarken, ülkemiz adına da çok büyük pozitif sektörel fayda sağlıyor. İstanbul Coffee Festival, kahve sevenleri iyi kahvenin yanında, kaliteli müzikle buluşturacak. Yunanistan, İspanya gibi ülkelerden de kahvecileri ağırlayacağız. Katılımcılar kahvelerini yudumlarken, bir yandan da birçok atölyeye katılma imkanı bulacak."

Bitexen, Media Markt, Hyundai ve Türk Telekom Prime başta olmak üzere birçok sponsorun desteğiyle gerçekleştirilen festivalin biletleri 'Biletino' ve 'DSM Bilet'ten temin edilebilir.