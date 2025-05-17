Kültür Yolu Festivali Manisa’ya uzandı: Bakan Ersoy hem festivali hem yeni müzeyi açtı

İstanbul’un kalbi olarak nitelendirilebilecek Beyoğlu’nda 2021’de başlayan Kültür Yolu Festivali, beşinci yılında Manisa’ya uzandı. Bu sene Adana’nın ardından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başladı.

Bakan Ersoy açılış sırasında yaptığı konuşmada Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 6 bin 800'den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçıyı vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kültür ve sanat alanında dünyanın en kapsamlı organizasyonlarından biri haline geldiğini belirten Ersoy, 17-25 Mayıs arasında düzenlenenecek Manisa Kültür Yolu Festivali’nde 33 noktada konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergiler, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve gastronomi alanında 520 etkinlik gerçekleşeceğini duyurdu.

Konserlerden tiyatrolara, sergilerden atölyelere uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan programda Murat Boz, Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen ve Kıraç gibi isimler sahne alacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında özel etkinlikler de düzenlenecek.

Bu yıl Manisa’nın yanı sıra festivale Mardin, Malatya, Kayseri illerinin de dahil olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, “İnanıyorum ki Manisalılar bu dokuz gün sonunda çok değerli anılar biriktirmiş olacaklar. Ayrıca festivalimiz Manisa’nın sosyal hayatı kadar ekonomisi ve turizmi için ciddi bir kazanım olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni Manisa Müzesi açıldı

Anadolu medeniyet mirası bağlamında hayli zenginliğe sahip olan Manisa’da 2019’da yapımına başlanan Manisa Müzesi’nin açılışı da bugün gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy yeni müzenin 8245 metrekare kapalı alan ve 2400 metrekarelik sergileme alanına sahip olduğunu ifade etti.

İnteraktif sunum teknikleri kulanılarak ziyaretçilere sadece izleme değil aynı zaman deneyimleme imkânı da sunma amacıyla tasarlanan yeni Manisa Müzesi’nde 1702 eser sergileniyor.

Müzenin giriş kısmında ziyaretçileri Roma Dönemi’ne ait mermer lahitler karşılıyor.

Müzenin en çarpıcı kısımlarından biri ise mozaiklerin sergilendiği alan. Burada Sardes Antik Kenti’nden çıkarılan ve milattan sonra 4’üncü yüzyılla tarihlenen mozaikler ile Akhisar’dan getirilen bir portre mozaiği ile yine Sardes Antik Kenti’nden çıkarılan iki kartal kabartmalı masa ayağı yer alıyor.

Lidya Dönemi defin geleneklerini yansıtan bölümde ise pişmiş topraktan lahit ve mermer kiline ve nişler içerisinde Lidya aslanları sergileniyor.

Müzede 320 adet pişmiş toprak eser, 20 adet cam adet eser, 9 adet kemik eser, 77 adet metal adet eser, 200 adet altın adet eser, 210 adet taş eser, Antik Dönem 361 adet sikke, İslami Dönem 187 adet sikke, 318 adet etnografik eser yer alıyor.

Öte yandan yeni müze çocuk atölyelerinden geçici sergi salonları ve çok amaçlı salonlara kadar pek çok farklı donatıyı içinde barındırıyor.