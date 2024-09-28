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'Kültür Yolu'yla sanatın kalbi İstanbul’da atacak

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca 110’dan fazla alanda konserlerden sergilere ve atölyelere kadar 500’ü aşkın etkinlikleşehri, sanat ve kültürün merkezi haline getirecek.

Dünya Gazetesi
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Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy tarafından açıl­dı. Ersoy, Atatürk Kültür Mer­kezi’nde gerçekleştirilen lans­manda Ersoy’un yaptığı açılış konuşmasında İstanbul’un, 2024 yılının 13. durağı ancak bu eşsiz kültür-sanat yolculu­ğunun başladığı yer olmasıyla da ayrı bir öneme sahip olduğu­nu ve Türk-İslam medeniyeti­nin payitahtı, dünya tarihinin en gözde kentlerinden bir ola­rak, dünyanın en özel medeni­yet miraslarını barındırdığını ifade etti. Kültür festivali ile bu zenginliği bir kez daha kültür ve sanatın binbir rengiyle bezeyip gözler önüne sereceklerini be­lirtti.

Mehmet Nuri Ersoy, sözleri­ne şöyle devam etti: 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçek­leşecek dokuz günlük festival için bu yıl 110’dan fazla etkinlik alanı belirledik. Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezine uza­nan normal güzergâhımızın dı­şına da çıkacağız. Zira İstan­bul bunu talep ediyor, bu talebe karşılık vereceğiz. Belirlediği­miz bu noktalarda gerçekleşti­receğimiz etkinlik sayısı ise bu yıl 500’ü geçecek.

Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamış­tır. Bu tüm yılların ilk sekiz ay­larına bakıldığında en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor. Bu rakamla aynı zamanda 2023’e kıyasla %7’ye yakın bir artış ya­kalamış durumdayız. Sadece Ağustos ayında İstanbul’da ağır­ladığımız yabancı ziyaretçi sayı­sı 1 milyon 802 bini aşmıştır. Bu yükselişte İstanbul Havalima­nı ve Galataport oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Havali­manı; kapasitesi, teknolojik ve modern altyapısı ile kelimenin tam anlamıyla dünyadan İstan­bul’a ve İstanbul’dan dünyaya açılan bir kapı konumundadır” dedi.

Ayrıca sözlerine, Ağustos ayında deniz yoluyla İstanbul’a gelen misafirlerin sayısında ne­redeyse %44’lük bir artış yaşan­dığını da ekledi.

Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılı için yapılan hazırlıkların da tamamlandığını belirten Ersoy, festival rotasına Malatya, Ma­nisa, Mardin ve Kayseri olarak dört yeni şehrinde eklendiğini söyledi ve “Amacımız şehir sa­yımızı artırarak, özellikle ulus­lararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüy­le ortaya koyacağımız muazzam bir sahne oluşturmak. Geldiği­miz nokta bu hedefe ulaşma po­tansiyelimizin ne denli büyük, önümüzün ne denli açık olduğu­nun kanıtıdır. Kazanımlarımızı koruyacak, yeni başarı hikâyele­riyle yarınlarımızı da ihya ede­ceğiz” dedi.