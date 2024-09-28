'Kültür Yolu'yla sanatın kalbi İstanbul’da atacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca 110’dan fazla alanda konserlerden sergilere ve atölyelere kadar 500’ü aşkın etkinlikleşehri, sanat ve kültürün merkezi haline getirecek.
Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanda Ersoy’un yaptığı açılış konuşmasında İstanbul’un, 2024 yılının 13. durağı ancak bu eşsiz kültür-sanat yolculuğunun başladığı yer olmasıyla da ayrı bir öneme sahip olduğunu ve Türk-İslam medeniyetinin payitahtı, dünya tarihinin en gözde kentlerinden bir olarak, dünyanın en özel medeniyet miraslarını barındırdığını ifade etti. Kültür festivali ile bu zenginliği bir kez daha kültür ve sanatın binbir rengiyle bezeyip gözler önüne sereceklerini belirtti.
Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek dokuz günlük festival için bu yıl 110’dan fazla etkinlik alanı belirledik. Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezine uzanan normal güzergâhımızın dışına da çıkacağız. Zira İstanbul bunu talep ediyor, bu talebe karşılık vereceğiz. Belirlediğimiz bu noktalarda gerçekleştireceğimiz etkinlik sayısı ise bu yıl 500’ü geçecek.
Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu tüm yılların ilk sekiz aylarına bakıldığında en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor. Bu rakamla aynı zamanda 2023’e kıyasla %7’ye yakın bir artış yakalamış durumdayız. Sadece Ağustos ayında İstanbul’da ağırladığımız yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 802 bini aşmıştır. Bu yükselişte İstanbul Havalimanı ve Galataport oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Havalimanı; kapasitesi, teknolojik ve modern altyapısı ile kelimenin tam anlamıyla dünyadan İstanbul’a ve İstanbul’dan dünyaya açılan bir kapı konumundadır” dedi.
Ayrıca sözlerine, Ağustos ayında deniz yoluyla İstanbul’a gelen misafirlerin sayısında neredeyse %44’lük bir artış yaşandığını da ekledi.
Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılı için yapılan hazırlıkların da tamamlandığını belirten Ersoy, festival rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri olarak dört yeni şehrinde eklendiğini söyledi ve “Amacımız şehir sayımızı artırarak, özellikle uluslararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüyle ortaya koyacağımız muazzam bir sahne oluşturmak. Geldiğimiz nokta bu hedefe ulaşma potansiyelimizin ne denli büyük, önümüzün ne denli açık olduğunun kanıtıdır. Kazanımlarımızı koruyacak, yeni başarı hikâyeleriyle yarınlarımızı da ihya edeceğiz” dedi.